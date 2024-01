Im Workshop wird aus Resten ein schmackhaftes Menü

Ob angebrochene Packungen, schrumpeliges Obst und Gemüse, Tigerbananen, trockenes Brot oder das Grün von Radieschen oder Karotten: Dinge wie diese sind in der Küche oft ungewollt oder bleiben einfach übrig. Aus Lebensmitteln, die sonst im Abfall landen, lässt sich allerdings noch ein Menü zubereiten. Wie das funktioniert, zeigt ein Workshop des Fachbereichs Landwirtschaft des Landratsamts Sigmaringen am Montag, 29. Januar, von 16.30 bis 19.30 Uhr. Dies teilt der Landkreis Sigmaringen mit. Der Workshop unter dem Motto „Restlos glücklich“ findet statt in der Schulküche in Gebäude D der Bertha-Benz-Schule, In der Talwiese 18 in Sigmaringen. Anmeldungen sind möglich über den Veranstaltungskalender des Landratsamts auf der Internetseite www.landkreis-sigmaringen.de/veranstaltungen. Für die Lebensmittel sind zehn Euro zu entrichten.