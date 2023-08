Im Wald ist was los

Bei 15 Veranstaltungen im, über und mit dem Wald im Landkreis Sigmaringen haben in den vergangenen Monaten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger den Wald vor ihrer Haustür ganz neu kennen gelernt — ob bei einem Waldspaziergang mit dem Revierförster oder beim Waldbaden mit einer Naturpädagogin. In den kommenden Wochen und Monaten bietet der Fachbereich Forst des Sigmaringer Landratsamts weitere interessante Veranstaltungen an, wie es in einer Pressemitteilung seitens des Landratsamts heißt.

Den Auftakt zum weiteren Veranstaltungsprogramm bildet der nächste Waldspaziergang aus der Reihe „Waldblicke“: Revierleiterin Lena Wibbelt führt die Teilnehmenden am Dienstag, 15. August, um 18 Uhr durch den Stadtwald Meßkirch und erläutert je nach Interesse die Zusammenhänge im Ökosystem Wald, Wissenswertes zur Forstwirtschaft, die Folgen des Klimawandels oder kulturgeschichtliche Hintergründe. Treffpunkt ist der neue Waldparkplatz an der B 311 in Richtung Menningen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos.

Den Wald mit allen Sinnen langsam und bewusst wahrnehmen können die Teilnehmenden — gerne auch Paare — beim „Waldbaden“ am Samstag, 19. August, von 8.30 bis 11 Uhr mit Naturpädagogin Heike Rieger in Inzigkofen. Die kleine Auszeit am Morgen baut Stress ab, stärkt das Immunsystem und bringt das Herzkreislaufsystem ins Gleichgewicht. Der Treffpunkt ist beim Parkstüble in Inzigkofen. Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 10 Euro pro Person kann direkt vor Ort bezahlt werden. Erforderlich ist eine Anmeldung per E–Mail an p[email protected] oder unter der Telefonnummer 07571/102—2510.

Eine „Nacht der Fledermäuse im Laucherttal“ ist geboten am Freitag, 25. August, um 20.30 Uhr. Vom Treffpunkt beim Wanderparkplatz „Fäules Loch“ unterhalb der Ruine Hornstein in Bingen führt Sarah Koschnicke vom Fachbereich Umwelt und Arbeitsschutz die Teilnehmenden die Lauchert entlang in Richtung Bittelschießer Täle an die Jagdplätze der Fledermäuse. Dort lässt sich der Jagdflug beobachten, außerdem macht ein „Bat Detector“ die Ultraschallrufe der Tiere hörbar. Da die Teilnehmenden in der Dunkelheit unterwegs sein werden, sollten sie eine Taschenlampe mitbringen. Die Teilnahme an der „Batnight“ ist kostenlos. Anmeldungen sind möglich per Mail an p[email protected] oder unter der Telefonnummer 07571/102—2510.

Wer die gängigen Speisepilze sicher bestimmen und mehr über die Lebewesen zwischen Tier und Pflanze erfahren möchte, ist bei zwei Kursen zur Pilzbestimmung richtig aufgehoben: Am Freitag, 22. September, treffen sich die Teilnehmenden um 14 Uhr am Parkplatz an der Veringer Hütte in Veringenstadt. Treffpunkt beim zweiten Kurs am Freitag, 29. September, ist um 14 Uhr die Waldhütte „Stilzer Eich“ oberhalb des Sigmaringer Ortsteils Oberschmeien. Gemeinsam mit dem Sigmaringer Pilzexperten Siegfried Franz begeben sich Anfänger und Fortgeschrittene anschließend auf Pilzsuche. Die Teilnahme ist kostenlos, aber auf maximal 20 Teilnehmende begrenzt. Anmeldungen nimmt der Fachbereich Forst per E–Mail an [email protected] und unter der Telefonnummer 07571/102—2510 entgegen. Die Pilzsammler sollten festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung, ein Messer und ein Körbchen mitbringen.

Bei den Privatwaldtagen können sich alle Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer zudem über die Themen Pflanzung, Schutz gegen Wildverbiss, Pflegemaßnahmen in jungen Waldbeständen oder über den rechtlichen Rahmen bei einem Kahlhieb informieren. Geplant sind Privatwaldtage am Freitag, 8. September, in Bad Saulgau, am Freitag, 15. September, in Veringenstadt, am Freitag, 29. September, in Meßkirch, am Freitag, 6. Oktober, in Schwenningen, und am Freitag, 13. Oktober, in Bingen. Die Details werden noch bekanntgegeben.

Alle Termine und aktuelle Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sind im „Sigmaringer Waldkalender“ auf den Internetseiten des Fachbereichs Forst auf www.landkreis-sigmaringen.de zu finden.