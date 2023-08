Hospiz–Teams laden zu Infobesuch ein

Die hospizlichen Einrichtungen in Sigmaringen und das Palliativnetz Landkreis Sigmaringen laden zu einem gemeinsamen Informationsbesuch am Donnerstag, 14. September, von 13.30 Uhr bis etwa 17 Uhr in das Hospiz Johannes und das Gemeindehaus St. Fidelis ein. Ausgehend von der gemeinsamen hospizlichen Grundidee werden sich das Hospiz Johannes, der ambulante Kinder– und Jugendhospizdienst der Malteser und die ambulante Hospizgruppe Sigmaringen jeweils in einer eigenen Präsentation vorstellen und auf die Unterschiede und Voraussetzungen der Inanspruchnahme eingehen.

Während die ambulante Hospizgruppe ihre Begleitung von schwerkranken und sterbenden Menschen auf Sigmaringen und umliegende Gemeinden begrenzt, ist der Kinder– und Jugendhospizdienst im gesamten Landkreis tätig. Das Hospiz Johannes nimmt mit Schwerpunkt Gäste aus den Landkreisen Zollernalbkreis und Sigmaringen auf. Das multiprofessionelle Team des Palliativnetzes des Landkreises versorgt schwerstkranke und sterbende Menschen ambulant im gesamten Landkreis in der von den Patienten gewünschten Umgebung.

Treffpunkt ist um 13.30 Uhr im Hospiz Johannes, Bittelschießer Straße 21, in Sigmaringen. Parkplätze stehen im Umfeld um die Kirche St. Fidelis zur Verfügung. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt und ergibt sich aus der Reihenfolge der Anmeldung. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Anmeldungen mit Angabe der Erreichbarkeit sind möglich unter [email protected] oder unter Telefon 07571/62185 (auch Anrufbeantworter).