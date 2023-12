Wegen eines Küchenbrandes kam es am Freitag gegen 15 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in der Karlstraße in Sigmaringen. Mehrere Feuerwehrfahrzeuge waren im Einsatz, unter anderem ein Fahrzeug mit Drehleiter.

Laut Christian Sugg, Pressesprecher der Polizei, wurde eine Holzplatte auf einem Herd in einer Wohnung vergessen. „Diese begann zu kokeln und führte zur Rauchentwicklung in der Wohnung“, sagte er. Die Bewohner des Wohnhauses konnten evakuiert werden, Verletzte gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht.