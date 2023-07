Hochschule verabschiedet 744 Absolventen

744 Absolventinnen und Absolventen der Hochschule Albstadt–Sigmaringen haben ihr Studium zwischen März 2022 und April 2023 erfolgreich abgeschlossen — 430 beendeten ein Bachelorstudium, 314 ein Masterstudium. Das feierten die Absolventen der Fakultäten Engineering, Informatik, Life Sciences sowie Business Science and Management Mitte Juli mit ihren Eltern und Freunden in der voll besetzten Sigmaringer Stadthalle.

Rektorin Ingeborg Mühldorfer trug zunächst ein Gedicht von Rachel Rosendorfer vor, das den Übergang junger Menschen von der Schul– und Studienzeit ins Erwachsenenleben beschrieb. „Wir wünschen Ihnen allen nun ein selbstbestimmtes Leben sowie ein Leben voller Mut und Zuversicht mit der Möglichkeit, ihre Wünsche und Träume zu verwirklichen“, sagte sie.

Den kurzweiligen Abend moderierte Michael Malina, an der Hochschule Referent für Studienorientierung. So konnten die Anwesenden in einer Live–Abstimmung verschiedene Fragen zu ihrer Studienzeit beantworten — die Ergebnisse wurden dann sofort auf eine große Leinwand projiziert. Einige der Anekdoten sorgten für Lacher. Jonas Rossmanith von der Fakultät Business Science and Management führte einen Zaubertrick auf, und für den musikalischen Rahmen sorgte die Southside Street Band.

Höhepunkt für die anwesenden Absolventen war dann ihre offizielle Verabschiedung. Sie wurden studiengangweise auf die Bühne gerufen, und Dekane und Studiendekane gratulierten ihnen persönlich und überreichten eine kleine Erinnerung an ihre Hochschulzeit in Albstadt und Sigmaringen.

Anschließend wurden drei Studierende für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet. Den VDE–Preis des Bezirksvereins Württemberg überreichte der Professir German Nemirovski an Peter Schwamborn (Studiengang Wirtschaftsinformatik). Zwei VDI–Förderpreise nahmen Maximilian Wieczorek (Studiengang Lebensmittel, Ernährung, Hygiene) und Dominik Rebholz (Studiengang Data Engineering and Consulting) von Wolfgang Horn, Vorsitzender des Bodensee–Bezirksvereins, entgegen.

Zum Abschluss des offiziellen Teils gab es noch eine kurze Talkrunde mit Absolventen, die von Professor Christian Henrich zu ihrer Studienzeit befragt wurden.

Im Anschluss an den Festakt gab es bei Getränken und Fingerfood viele Gelegenheiten, um die gemeinsame Studienzeit Revue passieren zu lassen — die sommerlichen Temperaturen trugen dazu bei, dass viele noch stundenlang im Freien zusammenstanden.