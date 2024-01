Die Kreissparkasse Sigmaringen versucht derzeit, eine ungewöhnliche Immobilie zu verkaufen. Das Wohn- und Geschäftshaus an der Straße „In den Burgwiesen“, direkt an der Donau nahe des Panthelsteins gelegen, darf wohl als historisches Gebäude bezeichnet werden - auch wenn völlig unklar ist, wie alt es tatsächlich ist.

Tobias Schäfer, der das Gebäude für die Sparkasse verkaufen möchte, verweist auf den Energieausweis, der als Baujahr für das Gebäude das Jahr 1952 nennt. Baupläne, die die Sparkasse von der Stadt Sigmaringen erhielt, würden jedoch auch einen früheren Zeitpunkt möglich erscheinen lassen, weshalb das Baujahr aus seiner Sicht unbekannt sei.

Es soll um den Schutz des Kunden gehen

Mehr möchte Schäfer zu dem Gebäude allerdings nicht sagen, auch die Pressesprecherin der Kreissparkasse, Christina Lange, verweist auf das Exposé, das die Sparkasse angefertigt habe: „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns als Vermittler und zum Schutz unserer Kunden nicht weiter äußern.“

Auch die Stadt möchte ihre Pläne nicht herausgeben, das Bauamt lässt sich wie folgt zitieren: „Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Baupläne grundsätzlich nur an den im Grundbuch eingetragenen Eigentümer, oder eine vom Eigentümer bevollmächtigte Person herausgegeben.“

Exposé umfasst zwölf Seiten

Nun denn, was auch immer dieses Gebäude und dessen angestrebten Verkauf so geheimnisvoll macht: Umso mehr bietet sich ein Blick in das zwölf Din A4 Seiten lange Exposé an. Der Kaufpreis für die Immobilie wird mit 499.000 Euro angegeben.

Eine Szene am Panthelstein, vermutlich um das Jahr 1890 herum: Im Hintergrund ist mutmaßlich ein Vorgängerbau des aktuell zum Verkauf stehenden Hauses zu sehen. (Foto: Eulenstein )

Es gibt eine Wohneinheit mit einer Wohnfläche von rund 160 Quadratmetern und bis zu zwei Gewerbeeinheiten mit einer Gesamtfläche von annähernd 200 Quadratmetern.

Zuletzt hatte dort die Klinik am Schloss als Mieterin einen Bereich als Lager genutzt, ebenso wie die Autovermietung Buchbinder. Das Gebäude steht zwischenzeitlich komplett leer und ist seit dem 1. Januar verfügbar. Wem das Gebäude gehört, ließ sich nicht recherchieren.

Astronomisch hoher Energieverbrauch

Im Haus gibt es eine Ölheizung aus dem Jahr 1997, der Energiebedarf des Hauses ist laut Zahlen im Exposé mit fast 500 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr astronomisch hoch. Das ergibt bei dem aktuellen Ölpreis von knapp 13 Cent pro Kilowattstunde Kosten in Höhe von mehr als 800 Euro im Monat - nur für den Wohnbereich.

Mehr als 130 Jahre später sieht es am Panthelstein so aus. Im Hintergrund ist das Haus zu erahnen. (Foto: Patrick Laabs )

Das Gebäude wird als sanierungsbedürftig beschrieben, die Immobilienverkäufer weisen allerdings auf den „einzigartigen, unverbaubaren Schlossblick“ des historischen Hauses hin, und preisen es an: „Diese renovierungsbedürftige Immobilie präsentiert eine nicht wiederkehrende Gelegenheit, historischen Charme mit modernem Wohn- und Geschäftskonzept zu verbinden. Der einzigartige Schlossblick und die zentrale Lage an der Donau machen dieses Anwesen zu einer Investition mit großem Potenzial.“

Ob es allerdings bereits Interessenten gegeben habe, möchte die Sparkasse nicht mitteilen.