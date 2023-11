Für Pendler, die am Morgen einen Parkplatz in Innenstadtnähe suchen, ist der Parkplatz am Bahnübergang beim alten Stellwerk äußerst praktisch: Von hier liegt die Innenstadt nur wenige Meter entfernt. Nach 8 Uhr sind die 65 Stellplätze meistens vergeben, was daran liegt, dass bislang keine Gebühren verlangt werden.

Wo es was kostet und wo nicht: Rund 1400 öffentliche Parkplätze stehen in Sigmaringen zur Verfügung. (Foto: Marcus Fey )

Mit dem Jahreswechsel wird sich dies ändern, was die Stadtverwaltung und die Stadtwerke mit der anstehenden Sanierung des Parkhauses begründen. Ob sie im kommenden oder im übernächsten Jahr in Angriff genommen wird, ist zwar noch nicht endgültig geklärt, doch die Stadtwerke sollten während der Sanierung des Parkhauses einen Ausgleich für die wegfallenden Einnahmen bekommen.

Deshalb hat der Gemeinderat beschlossen, dass für den Parkplatz beim Stellwerk Gebühren verlangt und die Stadtwerke die Einnahmen erhalten werden. Die Fahrzeuge werden bei der Ein- und Ausfahrt von einer Kamera erfasst.

Über den Kassenautomaten müssen sie ihr Kennzeichen eingeben und auf diese Weise die Gebühren begleichen. Wer nicht bezahlt, dem wird automatisch ein Knöllchen in Höhe von 40 Euro zugestellt.

Kamera erfasst die Ein- und Ausfahrt

Wie im Parkhaus oder vor der Stadthalle beträgt die Tageshöchstgebühr 2 Euro. Ab einer Parkzeit von zwei Stunden wird die Tagesgebühr fällig. Bis zu einer Parkzeit von 60 Minuten müssen Autofahrer 50 Cent, bis 120 Minuten einen Euro bezahlen. Wie im Parkhaus werden die Gebühren sowohl am Wochenende als auch nachts erhoben, die Kamera am Parkplatz beim Stellwerk filmt die ein- und ausfahrenden Autofahrer also rund um die Uhr.

Die Kamera, der Kassenautomat und die Beschilderung sind bereits installiert. Stadtwerke-Geschäftsführer Markus Seeger kündigt nach einer Testphase im Dezember an, dass die Umstellung im Januar erfolgen wird.

65 gebührenfreie Parkplätze fallen weg

65 kostenfreie Parkplätze fallen also zum Jahreswechsel weg. Wie unsere Übersicht zeigt, bleibt knapp ein Drittel der rund 1400 öffentlichen Parkplätze in Sigmaringen gebührenfrei. Der Schotterparkplatz auf der Rückseite des Bahnhofs ist mit 130 Plätzen der größte Gratis-Parkplatz.

In der Peripherie der Innenstadt von Sigmaringen stehen weiter kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. (Foto: Marcus Fey )

Zwischen Bootshaus und Autohaus Zimmermann und beim Feuerwehrhaus stehen weitere 200 kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. Die obere Josefinenstraße und die hintere Karlstraße ab dem Amtsgericht sind ebenfalls weiter gebührenfrei. Mit Parkscheibe können in Sigmaringen knapp 80 Stellplätze genutzt werden, kostenpflichtig sind 855 Parkplätze.

Diese Parkplätze werden gebührenpflichtig

Analog zum Stadthallenparkplatz wird die Stadt künftig auch beim Kloster Gorheim und am Sandbühlstadion Parkgebühren erheben. In Gorheim gibt es zehn Parkplätze, die mit Parkscheibe weiter kostenfrei benutzt werden können, die anderen 22 Plätze werden gebührenpflichtig.

Vor dem Sandbühlstadion verlangt die Stadt für die 35 Parkplätze, die häufig von Besuchern oder Bediensteten des Krankenhauses genutzt werden, eine Tagesgebühr in Höhe von zwei Euro.