Renhardsweiler erwischt besseren Start

Am Sonntag wurde die Mannschaft ihrer Favoritenrolle vor 150 Zuschauern gegen den SV Renhardsweiler gerecht. Unter den Augen von Betreuer Frank Rudolf und Platzkassierer Wilfried Rigöl, der seit Jahren diesen Job ausübt, nahm die SG erst nach der Pause etwas Dampf vom Kessel, kontrollierte dennoch das Spielgeschehen.

Den besseren Start erwischte der SV Renhardsweiler. Das Team münzte die Vorgabe des Trainers Rudi Soukup sogar in ein eigenes Tor zur 1:0-Führung nach einer Viertelstunde durch Jaquille Manzie um. „Wir haben den Ausgleich viel zu schnell bekommen und dann keinen Zugriff auf die schnellen Spitzen der SG H/I bekommen. Mit dem 4:1 zur Pause wurden wir unter Wert in diesen Rückstand versetzt“, ärgerte sich Soukup nach dem Spiel.

Soukup geht auf Nummer sicher

„Nach der Pause haben wir auf ein 4‐3-3 umgestellt, müssen den Anschluss machen und kriegen stattdessen das 5:1. Meiner Mannschaft kann ich groß keinen Vorwurf machen, aber der Gastgeber macht aus acht, neun Möglichkeiten, fünf Tore. Wir nur eines aus sechs, sieben Möglichkeiten“, fasste der Renhardsweiler Trainer zusammen.

Spielgemeinschaft steckt voll Leben

Die SG Hettingen/Inneringen ließ vor allem im Abwehrverhalten nichts anbrennen, auch dank Julian Teufel und Onur Karakurt, die nach dem 0:1 nichts mehr zuließen. Hettingen/Inneringens Abteilungsleiter Max Teufel sagte nach dem Spiel: „In diesem Spiel haben wir wieder gesehen, dass wirklich Leben in der Spielgemeinschaft herrscht.“

Auch im Umfeld: „Frank Rudolf sorgt als Betreuer dafür, dass es beiden Mannschaften ‐ auch wenn sie am gleichen Tag spielen ‐ an nichts fehlt. Bei Verletzungen und Dergleichem hilft Frank sehr schnell. Und ‐ obwohl ich auch schon langsam auf die 30 zugehe ‐ kenne ich keinen anderen Kassierer unserer SG außer Wilfried Rigöl. Ihn zeichnet auch aus, dass er seit Jahren auch zu den Auswärtsspielen mitfährt und immer zupackt, wenn es irgendwas zu erledigen gilt“, sagte Teufel.

Wende gelingt

Seine SGH/I schaffte kurz nach dem Rückstand die Wende, drehte durch Treffer von Felix Teufel (17.), Julian Teufel (29./38.) und Jonas Neuburger (41.) bis zur Pause die Partie und stellte auf 4:1. „In der zweiten Halbzeit sind wir es es langsamer angegangen. Die Umstellung der Gäste nach der Pause haben wir realisiert und uns darauf auch eingestellt. Nach dem 5:1 (erneut Jonas Neuburger; 65.) mussten wir noch die eine oder andere Möglichkeit der Gäste abwehren. Aber am Sieg gab es nichts zu rütteln.“