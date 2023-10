Herbert Noack gibt Einblicke in ein „Mörderisches Rottweil“

Eine Krimilesung mit Herbert Noack findet am Mittwoch, 11. Oktober, um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek Sigmaringen statt. In seinem Buch „Mörderisches Rottweil“ findet die Vorsitzende des Salinenmuseum eine erhängte Frau im Rundbau. Es ist Elke Schatz, ehemalige Managerin des TK Elevator Testturms. Schnell stellt sich heraus, dass sie ermordet wurde. Als kurze Zeit später ein zweiter Mord geschieht ‐ wieder im Umfeld des Salinenmuseums ‐ steht Kommissar Zeller mit seinem Team vor einem Rätsel. Und auch privat geht es beim Kommissar turbulent zu.

Der Eintritt beträgt 6 Euro. Karten gibt es über den zentralen Kartenvorverkauf bei der Buchhandlung Rabe in Sigmaringen (Telefon: 07571/52296).