Heeresmusikkorps spendet für Johannes–Hospiz

(sgr) Das Heeresmusikkorps Ulm, das kürzlich das Gelöbnis des in Stetten am kalten Markt stationierten Artilleriebataillons 295 in Scheer musikalisch begleitet hat, hat im Nachgang zu dem militärischen Zeremoniell einen Spendenscheck mit dem Betrag von 1008 Euro an den Vorsitzenden des Fördervereins Johannes–Hospizes, Georg Link, übergeben. Wie berichtet, ist das in Sigmaringen erbaute Johannes–Hospiz eine gemeinsame Einrichtung der Landkreise Sigmaringen und Zollernalb. Möglich wurde dieses von der in Bad Waldsee ansässigen St. Elisabeth–Stiftung betriebene Haus für sterbenskranke Menschen durch eine große Spende der Dr.-Hermann–Schwörer–Stiftung. Da ein Teil der Betriebskosten des Hospizes von diesem selbst aufgebracht werden muss, sind Spenden hochwillkommen. Deshalb freute sich Georg Link, Leiter des Dezernats für Soziales und Recht im Zollernalbkreis, über die Spende, die ihm das Heeresmusikkorps Ulm überreichte. Einen Teil der Musiker unter der Leitung von Hauptmann Dominik Koch hatten im Juni dieses Jahres in der Scheerer Stadtkirche ein Kammerkonzert gegeben. Der Erlös dieses Konzertes überreichten Koch (rechts) und der Scheerer Bürgermeister Lothar Fischer (Mitte) in Form eines symbolischen Schecks an Georg Link (links, Foto: Susanne Grimm).