Es soll erfrischend schmecken, enthält Alkohol, aber keine Kohlenhydrate und damit keine Kalorien: Die Brauerei Zoller hat vier Geschmacksorten des aus den USA stammenden Trendgetränks ins Sortiment genommen und eine neue Marke geschaffen: Zoller Hard Seltzer.

Wir sind der Weltmeister der Fermentation. Ralf Rakel

Hard Seltzer ist kein Mixgetränk, darauf legt die Brauerei Wert, denn das neue Produkt wird durch einen Gärungsprozess gewonnen, indem Wasser und Malz mit Hefe und Zucker versetzt werden. Bei Alkopops wird dagegen der Alkohol und Wasser vermischt. Nach der Fermentation entzieht die Brauerei dem Produkt über Filter die Farbe, den Geschmack und den Geruch.

Anderthalbjähriges Experiment

„Wir sind der Weltmeister der Fermentation“, sagt Zoller–Hof–Geschäftsführer Ralf Rakel über die Herstellung von Hard Seltzer in seiner Sigmaringer Produktion, die trotzdem eine Herausforderung war. Etwa anderthalb Jahre lang habe die Brauerei experimentiert, um den Produktionsprozess anzuschieben. Wein als Basisprodukt zu nehmen, kam nicht infrage, weil das nicht zu einer Brauerei passe.

Noch sind unsere Verkaufszahlen überschaubar, aber ich glaube an das Produkt. Rald Rakel

Verglichen mit einem hellen Bier hat Hard Seltzer etwa halb so viele Kalorien — pro 100 Milliliter Hard Seltzer werden 28 Kilokalorien angegeben. Das Produkt enthält keinen Zucker und damit keine Kohlenhydrate, was das Getränk in den USA groß gemacht hat. Der Alkoholanteil liegt bei fünf Prozent.

Es gibt vier Geschmacksrichtungen

Hard Seltzer aus Sigmaringer Herstellung gibt es jeweils mit Kohlensäure versetzt in vier Geschmacksrichtungen: Lemon Ginger, Grapefruit, Cucumber Lime und Cranberry. Alle Sorten sind klar wie Schnaps — mit einem Bier hat das Produkt also wenig gemein. Eine fünfte Sorte ist in Planung.

Weil Zoller–Hof Spirituosensteuer auf das Produkt bezahlen muss, hat das Getränk seinen Preis. Eine Flasche kostet 2,19 Euro, die Kiste mit 24 Flaschen 38 Euro. Momentan gibt es im Tipp–Getränkemarkt der Brauerei Einführungsangebote. Lediglich dieser Markt verkauft das Getränk aktuell in Sigmaringen.

Vereinfachte Logistik

Zoller–Hof verzichtete auf einen eigenen Werbeaufdruck und verwendet einheitliche Logipack–Kisten, weil es die Logistik vereinfacht. Das Leergut kann überall weiterverarbeitet werden und muss nicht nach Sigmaringen zurücktransportiert werden.

Eine große Charge der Produktion verkauft die Brauerei im Norden Deutschlands oder exportiert es. „Noch sind unsere Verkaufszahlen überschaubar, aber ich glaube an das Produkt“, sagt Geschäftsführer Ralf Rakel.