Handfester Streit am Bahnsteig

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männer am Mittwochabend auf einem Bahnsteig des Bahnhofs Sigmaringen hat das Polizeirevier Sigmaringen die Ermittlungen aufgenommen.

Zwei Bekannte im Alter von 23 und 40 Jahren gerieten aus noch unklaren Hintergründen in einen verbalen Streit. Der Jüngere soll den Älteren hierauf mehrfach mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben und später den am Boden Liegenden getreten haben, so die Polizei. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um den deutlich alkoholisierten 40-Jährigen.

Auf den 23-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft zu.