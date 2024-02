Gutes Zeugnis für Pilotprojekt

Nach zwei Wochen ist in der Vorwoche das Pilotprojekt „Lernende leiten eine Pflegeeinheit“ der Akademie für Gesundheit und Soziales (AGS) aus Sigmaringen-Laiz und dem Sigmaringer Haus Faigle zu Ende gegangen. Insgesamt 27 Auszubildende des Jahrgangs 2021 bis 2024 der generalistischen Pflegeausbildung übernahmen das Wohnangebot des Mariaberg für diese Zeit. Wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist, planten sie sowohl die Schichtdienste als auch die Tagesstruktur für die 24 Bewohnerinnen und Bewohner mit Behinderung eigenständig.

Tatkräftig zur Seite standen ihnen dabei die Fachkräfte der Einrichtung, die normalerweise in einem Personalspiegel von einem Mitarbeiter zu fünf Klientinnen und Klienten arbeiten. „Nun kamen zwei Mitarbeitende auf eine betreute Person. Das ist schon außergewöhnlich gut“, erzählt Miriam Stump, Pflegefachkraft mit Anleiterqualifikation. Dadurch sei auch eine vielseitigere und individuell zugeschnittene Freizeitgestaltung für die Klientel möglich gewesen.

Ein wenig Sorgen habe sich die Belegschaft laut Mitteilung dabei schon über das volle Haus gemacht, so Miriam Stump: „Das war ungewohnt für unsere Bewohner. Und wir wussten nicht, wie diejenigen unter ihnen reagieren würden, die sonst schnell überreizt sind.“ Das habe aber gut geklappt. Zahlreiche Klientinnen und Klienten des Angebots hätten sich sehr über die jungen Leute gefreut.

Gemeinsam mit den Klientinnen und Klienten gestalteten die Azubis unter anderem eine Sensorikwand: Auf fest verschraubten Leinwänden wurden verschiedene Farben und Materialien aufgetragen, von Glassteinen über Fell und Schwämme, um die Sinne zu fördern. Auch ein Fotobuch wurde erarbeitet, in dem auch Malereien der Klientinnen und Klienten verewigt wurden.

Die Auszubildenden des AGS-Jahrgangs, die den praktischen Teil ihrer Ausbildung in Mariaberger Angeboten absolvierten, wurden allesamt übernommen. Insgesamt hat der Verein Mariaberg rund 50 Auszubildenden in sozialpflegerischen Berufen, die dieses Jahr ihren Abschluss machen, ein Angebot zur Übernahme unterbreitet.

Dazu müssen alle Azubis im dritten Lehrjahr drei schriftliche Prüfungen und eine mündliche Prüfung bestehen sowie eine praktische Prüfung in ihren Betrieben ablegen. Ihre generalistische Ausbildung umfasst Kinder-, Alten- und Krankenpflege. Der Umgang mit Patientinnen und Patienten mit Behinderung ist ebenfalls ein Teil des Lehrplans. Der Jahrgang ist bunt gemischt: Von 18 Jahren bis Mitte 50 sind hier Auszubildende verschiedener Altersstufen und Hintergründe vertreten.

In Zeiten des akuten Personalmangels im Pflegebereich weckte das Pilotprojekt auch das Interesse des SWR, der die Azubis für einen Tag begleitete. Sebastian Schön, Lehrer an der AGS, bedankte sich bei allen Beteiligten: „Auch nochmal ein riesengroßer Dank ans Haus Faigle. Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Einrichtung so ein Projekt mitmacht.“