Grüngutsammlungen im Landkreis Sigmaringen

In vielen Städten und Gemeinden des Landkreises Sigmaringen findet von Mitte Oktober bis Mitte November die Herbstabfuhr von holzigem Grüngut statt. Die Bürger werden gebeten, ihr Grüngut ab 6 Uhr an der Stelle bereitzuhalten, an der sonst das Restmüllgefäß zur Leerung steht. Die Termine in den einzelnen Städten und Gemeinden im Überblick:

Bad Saulgau (Abfuhrbezirke 1, 2, 3 und 4): Dienstag, 7. November

Bad Saulgau (Abfuhrbezirke 5, 6 und 7): Mittwoch, 8. November

Beuron: Freitag, 13. Oktober

Bingen: Montag, 6. November

Gammertingen: Freitag, 10. November

Herbertingen: Donnerstag, 26. Oktober

Hohentengen: Montag, 23. Oktober

Illmensee: Dienstag, 24. Oktober

Inzigkofen: Montag, 30. Oktober

Krauchenwies: Donnerstag, 2. November

Leibertingen: Montag, 16. Oktober

Mengen (Abfuhrbezirk 3): Dienstag, 24. Oktober

Mengen (Abfuhrbezirke 1, 2, 4, 5 und 6): Mittwoch, 25. Oktober

Neufra: Donnerstag, 9. November

Pfullendorf (Abfuhrbezirke 1, 2, 3, 6 und 7): Freitag, 20. Oktober

Pfullendorf (Abfuhrbezirk 5, ohne Denkingen): Montag, 23. Oktober

Sauldorf: Montag, 16. Oktober

Scheer: Freitag, 27. Oktober

Schwenningen: Freitag, 13. Oktober

Sigmaringen (Abfuhrbezirke 1, 2 und 3): Freitag, 3. November

Sigmaringen (Abfuhrbezirk 4): Montag, 30. Oktober

Sigmaringen (Abfuhrbezirke 5, 6 und 8): Dienstag, 31. Oktober

Sigmaringen (Abfuhrbezirk 7): Donnerstag, 9. November

Sigmaringen (Abfuhrbezirk 9): Montag, 6. November

Sigmaringendorf: Freitag, 27. Oktober

Stetten am kalten Markt: Mittwoch, 18. Oktober

Veringenstadt: Donnerstag, 9. November