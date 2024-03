Sigmaringen

Grüngutbündelsammlungen im Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen / Lesedauer: 2 min

In vielen Städten und Gemeinden des Landkreises Sigmaringen findet Ende März beziehungsweise Anfang April die Frühjahrsabfuhr von holzigem Grüngut statt. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihr Grüngut ab 6 Uhr an der Stelle bereitzuhalten, an der sonst das Restmüllgefäß zur Leerung steht.