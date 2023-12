Grüne wollen Verpackungssteuer für Sigmaringen

Kommt in Sigmaringen eine Verpackungssteuer, wie Tübingen sie vor zwei Jahren eingeführt hat? Diesen Antrag hat Gemeinderat Martin Bösch von den Grünen zumindest im Oktober an die Stadtverwaltung gestellt. Die soll prüfen, ob eine Steuer auf Einweggeschirr und -besteck, auf Papp-, Plastik- oder Aluverpackungen bei der Abgabe von Lebensmitteln in der Gastronomie erhoben werden könnte.

Müll wirft schlechtes Bild auf Sigmaringen

Böschs Begründung ist die Belastung der Umwelt und des städtischen Geldbeutels: „In Sigmaringen erleben wir, wie in sehr vielen Städten bundesweit eine starke Vermüllung des öffentlichen Raumes.“

Vorbild Das ist das Tübinger Modell In Tübingen müssen seit 1. Januar 2022 die Endverkäufer Verpackungssteuer zahlen. Sie wird fällig auf Einwegverpackungen, -geschirr und -besteck, in denen oder die mit Lebensmitteln oder Getränken verkauft werden. Darunter fallen auch Einwegdosen, -flaschen- und -becher ohne Pfandpflicht. Ausgenommen von der Steuer sind unter anderem Verpackungen, die vom Verkäufer zurückgenommen, und Verpackungen, die im Rahmen von Festen und Märkten genutzt werden. Für Getränke- und Lebensmittelverpackungen fallen 50 Cent Steuer an, für Einwegbesteck 20 Cent.

Auf eine touristisch geprägte Stadt werfe das ein schlechtes Bild, weshalb das Müllaufkommen reduziert werden soll. Eine Verpackungssteuer könnte Abhilfe schaffen und würde die Nachfrage nach Mehrwegverpackungen erhöhen.

Sorge vorm Ausbleiben der Kunden

Seitdem liegt der Antrag bei der Stadt, wie Bürgermeister Marcus Ehm sagt. Da die Finanzverwaltung sich um Steuern kümmert, prüfe sie derzeit den Antrag. „Wir müssen genau untersuchen, ob das Sinn macht, denn die Steuer zu erheben, wäre ein großer Verwaltungsaufwand“, so Ehm im Gespräch mit der SZ. Fraglich sei, wer am Ende dafür aufkommen muss.

Denn wenn Gastronomen, die derzeit durch die wieder angehobene Mehrwertsteuer ohnehin belastet sind, auch die Steuer zahlen müssen, geben sie das laut Bürgermeister mutmaßlich an den Verbraucher weiter.

Rechtlich wäre die Verpackungssteuer möglich

Er fürchtet, dass sich die Kunden dann von der To-Go-Gastronomie abwenden. „Mein Gefühl ist, dass derzeit vor allem der Preis darüber entscheidet, ob Kunden noch essen gehen.“ Die Sichtweise der Fraktion findet Ehm jedoch auch schlüssig.

Rechtlich wäre das Einführen einer Verpackungssteuer für Sigmaringen aber kein Problem, fügt er an. Wann die Prüfung abgeschlossen ist, sei allerdings aufgrund der personellen Ressourcen der Finanzverwaltung offen. Ehm geht davon aus, dass das Thema im ersten Quartal des neuen Jahres wieder im Gemeinderat besprochen wird.