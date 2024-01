Die Grünen wollen eine Konfrontation mit den Landwirten vermeiden und schließen nach Angaben des Kreisvorsitzenden Mathis Hoheisel für mögliche Demonstranten deshalb die Türen ihres Neujahrsempfangs.

Bei der Veranstaltung für geladene Gäste am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr in der Stadthalle in Sigmaringen wird unter anderem der Sozialminister Manne Lucha erwartet. Ein Sicherheitsdienst wird die Veranstaltung bewachen und den Zugang regeln.

Was der Bauernvertreter sagt

Zwar plant der Kreisbauernbauernverband offiziell keine Protestaktion am Sonntag in Sigmaringen, doch Landwirte haben nach Angaben der Grünen angekündigt, beim Neujahrsempfang ihre Protestaktionen fortsetzen zu wollen.

Aufgrund der Vorkommnisse anlässlich der Versammlung in Hohentengen habe der Kreisvorstand der Grünen entschieden, den Demonstrierenden keinen Zugang zur Veranstaltung zu gewähren. In Hohentengen hatten am 11. Januar 150 Bauern eine Veranstaltung der Grünen besucht und diese immer wieder durch Buhrufe gestört.

Partei fühlt sich unter Druck gesetzt

Der Kreisvorstand weist darauf hin, dass es zum politischen Selbstverständnis der Partei im Kreis Sigmaringen gehöre, auch in schwierigen Situationen miteinander zu reden und ernsthaft auch mögliche Lösungsansätze zu diskutieren. Dazu gehöre, dass ein Grundverständnis des Hörens und Gehörtwerdens auf beiden Seiten vorhanden sei.

Hier eine Drohung herauszulesen, halte ich für zu weit hergeholt. Karl Endriß

„Auf keinen Fall darf eine politische Veranstaltung von Außenstehenden dazu gebraucht werden, ihr eine eigene Agenda aufzuzwängen“, schreibt Hoheisel. Das Angebot des Dialoges sei in Hohentengen seitens der Grünen gemacht worden, eine Reaktion darauf aber ausgeblieben. Der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Karl Endriß verteidigt das Verhalten einiger Landwirte in Hohentengen: „Wenn öffentlich zu einer Veranstaltung eingeladen wird, haben wir das Recht hinzugehen.“

Grüne zu Gesprächen bereit

Von den Landwirten fordern die Grünen, nicht nur Forderungen zu wiederholen, sondern endlich in den demokratischen Diskurs einzusteigen. Für ernsthafte und zielführende Gespräche stehe die Partei jederzeit bereit. „Dafür ist es nicht notwendig, dass auf dem Jahresempfang die Bauern eine weitere Bühne für ihre derzeitigen Aktionen erhalten“, führt der Kreisvorsitzende weiter aus. Die Funktionäre der Grünen haben übrigens eine Einladung, die stellvertretende Vorsitzende Martina Magg-Riedeser wird den Verband vertreten.

Die Grünen fordern, dass die Galgen an Ortseingängen entfernt werden und sich die Landwirte von den Gewalt beinhaltenden Parolen an den Traktoren und den Blockaden auf den jüngsten Demonstrationen distanzieren. In Bingen und an anderen Ortseingängen stellten Bauern den Galgen als Symbol für die Politik der Ampelregierung auf, der auch die Grünen angehören. Bauernfunktionär Karl Endriß sagt dazu: „Hier eine Drohung herauszulesen, halte ich für zu weit hergeholt.“