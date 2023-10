Das Planungsteam, das sich seit anderthalb Jahren akribisch mit der neu zu bauenden zwischen Mengen und Meßkirch beschäftigt, hat in der jüngsten Sitzung des Kreistags einen aktuellen Sachstand vorgelegt.

Zwar betonten Landrätin Stefanie Bürkle und Straßenplaner Thomas Blum, dass weiterhin eine ganze Reihe an Straßenführungen infrage kommt, dennoch kristallisiert sich ein Favorit heraus: eine Variante, die die Planer selbst entwickelt haben und die sie als „Variante F1 und F1+“ bezeichnen.

Aktuell wird alles geplant, was denkbar ist. Stefanie Bürkle

Schon vor einigen Monaten hatte Blum in mehreren Gemeinderäten über den Zwischenstand referiert. Schon damals hatte er die Trasse F1 vorgestellt, die aus Richtung Tuttlingen auf der B32 kommend bei Meßkirch abzweigen und oberhalb der Ortschaften Igelswies, Menningen und Leitishofen neu gebaut werden soll.

Nördlich von Göggingen würde diese dann auf die bestehende Kreisstraße in Richtung Sigmaringer Golfplatz stoßen und noch vor Inzigkofen wiederum in einen neu zu bauenden Trassenteil in Richtung Sigmaringendorf abbiegen.

Kreisstraße Richtung Golfplatz würde genutzt werden

Die Trassenlänge zwischen Meßkirch und Mengen betrüge 23,3 Kilometer und fünf Talbrücken müssten gebaut werden, aber die B32, die K8267 (Göggingen ‐ Inzigkofen) und die B311 könnten teilweise mitgenutzt werden.

Über den Sommer und Herbst haben sich nun zwei relevante Entwicklungen aufgetan. Blum erklärte, aus dem Planungsteam heraus sei die Idee entstanden, auch den Verkehr von Süden her, also aus Richtung Pfullendorf, auf diese F1-Trasse zu führen.

Dafür müsste der Verkehr noch vor Krauchenwies, und vor Tego-Metall, in Richtung Göggingen abgeleitet werden ‐ inklusive Neubau einer Trasse, die dann vor Göggingen auf die B311 und schließlich auf die K8267 stieße.

Überschwemmungsgebiet wäre betroffen

Diese Trasse wäre noch einmal 6,6 Kilometer lang, eine weitere Talbrücke müsste gebaut werden. Vorteil: Der Verkehr aus Richtung Pfullendorf in Richtung Sigmaringen und Mengen müsste nicht mehr durch den Krauchenwieser Ort fließen.

Ein großer Nachteil: In puncto Umweltverträglichkeit gebe es einen hohen Konflikt, sagte Blum. Im Ablachtal zwischen Göggingen und Ablach sei ein Überschwemmungsgebiet betroffen.

Meßkircher Gremium einig in der Ablehnung

Die zweite relevante Entwicklung seit Sommer betrifft ein Abstimmungsverhalten des Meßkircher Gemeinderats. Ende September hatten sich die Räte einstimmig ‐ bei zwei Enthaltungen ‐ gegen die F1-Trasse entschieden.

Auf Antrag der Grünen war das Thema proaktiv auf die Tagesordnung gesetzt worden: In der Sitzung des Meßkircher Gemeinderats hatte sich unter anderem Menningens Ortsvorsteher Tobias Schatz klar positioniert.

Wir wollen mit dieser neuen Straße insbesondere die Ortsdurchfahrten entlasten. Stefanie Bürkle

Die Trasse verlaufe in unmittelbarer Nähe zu Menningen, würde Biotope beeinträchtigen und auch das Felsentäle betreffen. Im Bereich Menningen soll es laut der Planung zu einem langen Viadukt kommen. Das Gremium war sich einig: Die F1-Trasse bringe für Meßkirch nur Nachteile.

Großes Ziel vor Augen

Bürgermeister Arne Zwick, auch Kreisrat für die CDU, hielt sich im Kreistag zurück, aber Johannes F. Kretschmann (Grüne) wollte wissen, was ein möglicher Ausstieg Meßkirchs aus der Planung bedeuten würde. Landrätin Stefanie Bürkle erklärte dazu, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine rechtliche Planung gemacht werde, keine politische.

Es wäre folglich unklug, irgendeinen Bereich in dem 240-Quadratkilometer großen Suchraum nicht zu berücksichtigen: „Aktuell wird alles geplant, was denkbar ist“, sagte sie, immer mit dem großen Ziel vor Augen: „Wir wollen mit dieser neuen Straße insbesondere die Ortsdurchfahrten entlasten.“

Weiterhin keine Angaben zu Kosten

Straßenplaner Thomas Blum betonte immer wieder, dass der Prozess noch immer am Anfang sei. Auch entscheide nicht das Planungsteam, welche Straße gebaut werde, sondern der Bund. Hier habe bis zum heutigen Tag noch kein einziges Gespräch stattgefunden, man sei im zeitlichen Verzug.

„Das erste Treffen hat sich aufgrund von Krankheiten und Urlaub immer wieder verschoben. Wir hoffen, dass es zeitnah stattfinden kann“, ergänzte Bürkle.

Was die Kosten für die neue Straße anbelangt, gibt es weiterhin keinerlei Aussagen. Das sei zum gegenwärtigen Planungszeitpunkt kein Thema, sagte Thomas Blum.