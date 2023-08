Dunkle Wolken am Himmel und Regen — aber strahlende Gesichter auf dem Leopoldplatz: Das Wetter am Freitag– und Samstagabend konnte die Stimmung auf dem Wein–Festival nicht trüben. Ob weiß, rot oder rosé, die Gäste genossen ihre unterschiedlichen Tropfen sichtlich.

„Es war eine tolle Stimmung, die Gäste blieben auch trotz Regen“, freut sich Organisator Neff Beser am Sonntag beim Abbau. Der Gastronom weiter: „Wir sind froh, dass wir es durchgezogen haben. Wir waren kurz davor, es zu verschieben.“ Auch Mitorganisator Sascha Agic blickt positiv auf die zwei Abende in der Freiluft–Weinstube zurück: „Wir hatten dieses Jahr auch einen Sommelier da, das kam sehr gut an. Das wollen wir auf jeden Fall beibehalten.“