Gesundheitswochen bieten umfangreiches Programm

Mit den Gesundheitswochen, die von Montag, 15., bis einschließlich Freitag, 26. April, im Landkreis Sigmaringen stattfinden, möchte das Sigmaringer Gesundheitsamt nach eigenen Angaben der Bevölkerung die Freude an einem gesunden Lebensstil vermitteln. Unter dem Motto „Gemeinsam fit, gemeinsam stark“ können die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises ein Programm mit gesundheitsbezogenen Angeboten direkt im Alltag erleben. Vor diesem Hintergrund finden die Gesundheitswochen unmittelbar vor Ort in Kitas, Schulen und Betrieben statt, wie es in der Ankündigung des Gesundheitsamtes heißt.

Beispiele für Aktionen und Angebote sind die Projektwoche oder Thementage zu gesundheitsbezogenen Themen wie Ernährung, Bewegung/Wahrnehmung, mentale Gesundheit und Erste Hilfe, Fachvorträge zu Gesundheitsthemen, Kooperationen mit Krankenkassen und lokalen Gesundheitsanbietern, Tage der offenen Tür, Gesundheitschecks und -messungen sowie Schnupperangebote von lokalen Sportvereinen.

Die AOK Bodensee-Oberschwaben bietet zum Thema Gesundheit unterschiedliche Programme in Kindergärten, Schulen und Betrieben an. Auch der Fachbereich Landwirtschaft des Landratsamts Sigmaringen beteiligt sich an den Gesundheitswochen: Über die Umsetzung der Landesinitiative Bewusste Kinderernährung (BeKi) gibt es Informationen für Eltern, Fortbildungen für Fachkräfte sowie erprobte Bildungsmaterialien und Aktionstage für Kitas und Schulen.

Informationen und Anregungen zu gesundheitsförderlichen Aktionen sind per E-Mail an [email protected] bei der Geschäftsstelle der Kommunalen Gesundheitskonferenz erhältlich.