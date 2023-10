Das Thema Flüchtlinge beschäftigt gerade Sigmaringen. Das zeigt unter anderem der Terminkalender: Am vergangenen Freitag hat eine Bürgerinitiative die Menschen eingeladen, um über das Thema zu sprechen, am Freitag nächste Woche besucht eine Delegation rund um Regierungspräsident Klaus Tappeser und Justizministerin Marion Gentges eine öffentliche Veranstaltung in der Stadthalle.

Um einen Eindruck von der Stimmung in Sigmaringen zu bekommen, hat die SZ-Redaktion auf dem Marktplatz das Gespräch mit Bürgern gesucht. Die Meinungen gehen auseinander.

Wir wollen doch ein Teil der Gesellschaft sein. Flüchtling Enes Sarac

Iris Neunzling sieht das größte Problem in der Überbelegung der Landeserstaufnahmestelle (LEA). „Die Mitarbeiter dort haben so keine Chance, ihre Arbeit zu machen, sie kommen nicht hinterher, die Regeln in Deutschland zu erklären“, sagt sie und beruft sich auf die einst festgelegte Regelbelegung von 875 Flüchtlingen auf dem Areal.

Es brauche also entweder weniger Flüchtlinge und mehr Personal. Außerdem findet sie die Suche nach anderen Standorten neben Sigmaringen sinnvoll. Was sie sorgt: Viele vermischen die Zuständigkeiten der Behörden und fordern damit die falschen Stellen zum Handeln auf.

Vertreter der Bürgerinitiative ist auch da

Der zur Bürgerinitiative gehörende Gerhard Wohlhüter empfand die Berichterstattung über die Versammlung am Freitag, bei der die Presse unerwünscht war, als zu groß und zu plakativ aufgemacht. Von Justizministerin Marion Gentges erwartet er nächste Woche keine Wunder. „Sie kann an der angespannten Gesamtlage nichts ändern“, sagt er.

Redaktionsleiter Michael Hescheler unterhält sich mit Gerhard Wohlhüter (rechts). (Foto: Julia Brunner )

Ein Geschäftsmann, der anonym bleiben möchte, übt Kritik an den Verantwortlichen der Bürgerinitiative: „An dem Treffen sollten nur Menschen teilnehmen, die gleicher Meinung sind. Für so ein Verhalten schäme ich mich.“

Manche fühlen sich schon von der reinen Anwesenheit von Menschen mit anderer Hautfarbe bedroht. Renate Schellhaß-Charmi

Der Geschäftsmann sieht außerdem die Doppelrolle von Stadträtin Stefanie Ullrich-Colaiacomo (CDU) kritisch: „So etwas will christlich sein? Unter dem Deckmäntelchen der Christlichen Union macht sie ihre Politik, das ist nicht akzeptabel.“

Die Vorteile der LEA sollten herausgestellt werden

Ein anderer Leser, der nicht namentlich genannt werden möchte, vermisst diesen Aspekt in der Berichterstattung: „Wenn es die LEA nicht gäbe, bekäme die Stadt vom Landkreis in größerer Zahl Flüchtlinge zugewiesen. Die Schwäbische Zeitung muss mehr auf die Vorteile der LEA hinweisen“, so die Forderung des Mannes. „Die Redakteure müssen sich den Kuscheljournalismus abgewöhnen und öfter hart nachfragen.“

Es wird diskutiert und es kommt nichts dabei heraus. Anonyme Leserin

Sorgen hat Renate Schellhaß-Charmi. „Manche fühlen sich schon von der reinen Anwesenheit von Menschen mit anderer Hautfarbe bedroht“, so ihr Eindruck. Sie fürchtet wachsenden Fremdenhass, denn sie sieht auch die andere Seite: „Als es auf Rhodos gebrannt hat, haben Menschen geweint, weil sie mehrere Tage in einer Halle untergebracht waren. Flüchtlingen haben diesen Zustand Wochen und Monate und es interessiert keinen mehr.“

Eine Bürgerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, findet, Flüchtlinge in der LEA bekommen zu viel Geld. „Sie kaufen davon doch nur Alkohol und Zigaretten, denn Essen und Kleidung bekommen sie ja“, sagt sie.

Gleichzeitig müssten Senioren ihr Haus verkaufen, um sich die Kosten fürs Pflegeheim leisten zu können. Sie fordert, dass staatliche Gelder weniger in die Seenotrettung als in die Hilfe vor Ort fließen, sodass eine Flucht gar nicht erst nötig ist.

Redakteurin Mareike Keiper (rechts) im Gespräch mit Michaela Fechter. (Foto: Julia Brunner )

Die Politik prangert ein anderer Leser an, der anonym bleiben möchte: „Es wird diskutiert und es kommt nichts dabei heraus.“ Seiner Meinung nach brauche es eine Einreisebegrenzung für Flüchtling und stärkere Kontrollen. Zwei Bürgerinnen, beide über 80, fühlen sich wiederum in Sigmaringen nicht mehr sicher. „Früher war ich im Prinzenpark spazieren, aber das mache ich nicht mehr“, sagt eine von ihnen. Die andere beklagt, dass sie sich rund um den Lidl von Flüchtlingen bedrängt fühlt ‐ und eine Verständigung aufgrund der Sprachbarriere oft nicht möglich ist.

Flüchtling kommt vorbei und äußert sich

Enes Sarac sucht auch das Gespräch mit der SZ. Er ist vor drei Jahren aus der Türkei geflüchtet und inzwischen in Sigmaringen integriert. Ihn selbst stört, dass ein kleiner Teil der Flüchtlinge, der sich nicht an Regeln hält und stört, für andere wie ihn negative Folgen haben.

„Wir wollen doch ein Teil der Gesellschaft sein“, sagt er und ist überzeugt: „Es braucht für Integration mehr soziale Projekte, gemeinsam, auch mit der Stadt.“

Streetworker sind auch da

Auch etliche Ehrenamtliche der Flüchtlingshilfe suchen die SZ auf, darunter LEA-Streetworker Frank Vees. Er sieht die Probleme nicht in Sigmaringen, sondern in der grundsätzlichen Fluchtbewegung und dem Umgang damit. Umso wichtiger findet er Transparenz und Differenzierung.

In Sigmaringen habe sich schon einiges getan, ergänzt Barbara Horak von der Diakonie: Die Anwohnerräte diskutierten „besonnen“, etliche Lösungen seien längst umgesetzt. Auch sie kritisiert die Regierung: Derzeit gebe es keine langfristigen Ansätze, sondern das bloße Reagieren. Ihre Kollegin Michaela Fechter wünscht sich daher Vereinbarungen auf EU-Ebene, um die Lage gemeinsam anzugehen.