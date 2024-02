Gesellschaft für Kunst und Kultur feiert Jubiläumsjahr mit Konzert

Das Kammerorchester Sigmaringen unter der Leitung von Mathias Trost spielt am Sonntag, 3. März, um 18 Uhr in der Stadthalle Sigmaringen Werke von Mozart, Beethoven und Haydn. Mit diesem Konzert startet die Gesellschaft für Kunst und Kultur Sigmaringen in die heiße Phase ihres Jubiläumsjahres, in dem ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert wird.

Sehr symbolträchtig werden mit der Auswahl dieser zur Aufführung kommenden Werke die zurück-liegenden 75 Jahre seit Gründung der Gesellschaft umrissen: Das Gründungsjahr eins wird mit dem Klavierkonzert Nr. 1 von Ludwig van Beethoven bedacht und das 75. Jahr ihres Bestehens wird mit Mozarts Sinfonie KV 75 und Haydns Sinfonie Nr. 75 intoniert.

Zu den Gratulanten im Rahmen dieses Festkonzerts gehören der Sigmaringer Pianist und Komponist Florian Stricker, der Beethovens Klavierkonzert Nr.1 „beflügeln“ wird und der künstlerische Leiter und Dirigent des Sigmaringer Kammerorchesters, Mathias Trost, der diesen Klangkörper vor 25 Jahren ins Leben rief und seither auch sehr erfolgreich leitet. Somit besitzt dieser Konzertabend mit seinem Doppeljubiläum ganz sicher das Potenzial, ein ganz besonderer Abend zu werden.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Rabe in Sigmaringen, Telefon 07571/52296, bei Reservix.de und der Ticket-Hotline 01805/700733. Einzelkarten kosten auf dem Parkett 20 Euro (18 Euro für Mitglieder), auf der Empore 15 Euro, 13 Euro für Mitglieder. Für Schüler und Studenten gilt freier Eintritt.