Geschichte von Hase Hoppel in der Stadtbibliothek

Die nächste Bücherbärchen-Geschichte ist am Donnerstag, 28. März, um 16 Uhr in der Stadtbibliothek Sigmaringen zu hören. Dieses Mal wird das Bilderbuch „Der Waldbuchclub“ vorgelesen. Die Geschichte erzählt vom kleinen Hasen Hoppel. Der sitzt an warmen Tagen am liebsten vor der Bücherei und lauscht heimlich der Märchenstunde. Aber wenn es kälter ist, wird die Märchenstunde zurück in die Bücherei verlegt. Hoppel vermisst die Geschichten und bald heckt er einen Plan aus, um nicht auf Bücher verzichten zu müssen. Das Buch ist geeignet für Kinder ab vier Jahren.

Die Veranstaltung findet im Untergeschoss der Stadtbibliothek statt und dauert circa eine halbe Stunde. Der Eintritt ist frei. Eine vorherige Anmeldung in der Stadtbibliothek unter Telefon 07571/106260 oder per E-Mail an [email protected] ist erforderlich.