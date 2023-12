Die Wirtschaftsförderung ist schwer zu greifen - auch, weil die Vermarktung des Kasernenareals nur in kleineren Schritten vorwärts kommt. Was steckt hinter dem Gebilde, das Uwe Knoll als Geschäftsführer leitet? In unserer Reihe „Zahlen, bitte“ geben wir Einblicke.

Wie viel muss die Stadt für die Wirtschaftsförderung bezahlen?

Laut den kürzlich im Gemeinderat vorgestellten Zahlen für das Jahr 2022 liegt der Verlust der Betriebsgesellschaft bei 54.000 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr hat er sich um rund 80.000 Euro verbessert, weil die Umsatzerlöse gesteigert werden konnten.

In der Folge heißt das jedoch nicht, dass die Stadt lediglich 50.000 Euro pro Jahr für das Thema Wirtschaftsförderung ausgibt, denn in anderen Haushaltsposten gibt es weitere Aufwendungen für dieses Thema.

Um zwei Beispiele zu nennen: Knolls Geschäftsführergehalt ist in den 50.000 Euro nicht enthalten, weil es über eine Verwaltungs-GmbH abgerechnet wird. Oder: Für Beratungsdienstleistungen bezahlt die Stadt der WFS eine jährliche Pauschale in Höhe von 50.000 Euro, die den Verlust der Gesellschaft schmälert, in der Gesamtbetrachtung aber als Aufwand gezählt werden muss.

Insgesamt ist es also schwierig, eine Zahl zu nennen, die alle Aufwendungen und Erträge einschließt.

Was sind wichtige Einnahmen der Wirtschaftsförderung?

Für das vergangene Jahr gibt die Wirtschaftsförderung ihre Umsätze mit rund 420.000 Euro an. Größter Brocken sind die anteiligen Betriebskosten, die die Hochschule für die Forschungsfabrik übernimmt.

Wir stellen die Forschungsfabrik kostenlos zur Verfügung, weil sie den Hochschulstandort sichern soll. Uwe Knoll

Für das vergangenen Jahr werden sie mit rund 170.000 Euro angegeben. Miete verlangt die Stadt als Eigentümerin der Gebäude keine. „Wir stellen die Forschungsfabrik kostenlos zur Verfügung, weil sie den Hochschulstandort sichern soll“, so der Wirtschaftsförderer.

Im Gegenzug förderten die EU und das Land Baden-Württemberg die Investition mit einem Millionen-Betrag. Weitere Einnahmen erzielt die WFS über die Vermietung der ihr zugerechneten Gebäude: das Start-up-Zentrum in der Nachbarschaft der Forschungsfabrik und das Gebäude 81 weiter nördlich auf dem Kasernenareal.

Wie viel wird durch die Vermietung von Gebäuden auf dem Kasernenareal eingenommen?

Da ein Großteil des Gewerbegebiets Graf Stauffenberg mehreren Kommunen zusammen gehört, werden die Vermietungen über den Zweckverband abgerechnet, an dem neben Sigmaringen sieben weitere Gemeinden beteiligt sind.

Insgesamt betragen die jährlichen Mieteinnahmen rund 800.000 Euro. Der Anteil, der nach Abzug der Kosten wie der Kreditfinanzierung der Grundstücksgeschäfte nach Sigmaringen fließt, lag im vergangenen Jahr bei 75.000 Euro.

Wie viele Mitarbeiter sind bei der Wirtschaftsförderung angestellt?

Geschäftsführer Uwe Knoll und ein fünfköpfiges Team. Neben Knoll ist seine rechte Hand Natalie Stubbe eine 100-Prozent-Kraft. Sie kümmert sich um Vermietungen auf dem Innovationscampus. Katharina Krauss leitet mit einer Mitarbeiterin die Akademie, die Kurse im Gebäude der Forschungsfabrik und des Start-up-Zentrums Kurse anbietet.

Im vergangenen Jahr lagen ihre Erlöse bei rund 10.000 Euro. Daneben gibt es eine Projektstelle für die Entwicklung eines Weiterbildungsmoduls zum Packmittelberater und eine Reinigungskraft. Rund 314.000 Euro gab die Wirtschaftsförderung im vergangenen Jahr für Personal aus.

Wie bewerten Kommunalpolitiker das Ergebnis der Wirtschaftsförderung?

„Okay“ findet es Gemeinderat Anton Fetscher, der sich als Geschäftsführer eines Wohnmobilherstellers in wirtschaftlichen Belangen auskennt. Der Erste Beigeordnete Manfred Storrer spricht von einer „guten Entwicklung in einem herausfordernden Umfeld“.

Es ist alles vermietet, was zu vermieten ist. Uwe Knoll

Fakt ist, dass sich die Zahlen in diesem und im kommenden Jahr voraussichtlich wieder verschlechtern werden. Es wird für beide Jahre mit einem Minus zwischen 200.000 und 300.000 Euro gerechnet.

Grund: Die Personalkosten werden steigen, weil eine weitere Stelle besetzt worden ist. Zudem können die Erlöse aus dem Geschäft mit Vermietungen nicht weiter erhöht werden. „Es ist alles vermietet, was zu vermieten ist“, liefert Geschäftsführer Uwe Knoll die Erklärung.

Wie geht es mit der Vermarktung des Kasernenareals weiter?

Viele Sigmaringer warten weiter auf eine Ansiedlung eines Unternehmens mit einer nennenswerten Zahl von Arbeitsplätzen, nachdem der Deal mit dem Waagenhersteller Kern aus Balingen geplatzt ist.

Geschäftsführer Knoll berichtet von 50 Beratungsgesprächen pro Jahr. „Dies monetär zu bewerten, halte ich für schwierig.“ Das im Süden der Kaserne entstehende Baugebiet kann nicht bebaut werden, weil die Bedenken des Natur-, Umwelt- und Denkmalschutzes nicht ausgeräumt sind.

Also wird es fürs Erste wohl bei Vermietungen oder einzelnen Verkäufen bestehender Gebäuden bleiben.