Gerd Stiefel macht die Region zur „Crime-Scene“

Spannend wird es am Dienstag, 14. November, um 19 Uhr bei der Lesung des Albstädter Krimiautors Gerd Stiefel, der im Rahmen der Reihe „Sigmaringen liest“ aus seinem Buch „Soko Hegau“ vorträgt. Als ausgebildeter Polizist und Literat vereint Stiefel zwei Professionen in einem. Aus der Insiderperspektive wird er in der Bibliothek der Hochschule Albstadt-Sigmaringen (Standort Sigmaringen) einen Fall skizzieren, der am Bodensee spielt.

Zum Inhalt des Buchs: Dem Konstanzer Kripochef Karl Grimm wird bei einer Besprechung in der Schweiz der grausame Mord an einer erfolgreichen Singener Geschäftsfrau gemeldet. Die ersten Ermittlungen ergeben, dass die Immobilienmaklerin Gertrud Henssler in ihrem Schlafzimmer ans Bett gefesselt, gefoltert und in Fortfolge mit einem massiven Gegenstand erschlagen wurde. Im Bett der Toten finden die Kriminaltechniker neben Blut-, DNA- und Spermaspuren auch Kuchenkrümel. Das Opfer hinterlässt zwei erwachsene Töchter und war in zweiter Ehe mit dem deutlich jüngeren Davide verheiratet. Dieser ist bei seinem Onkel, einem lokalen Mafiaboss, in Singen aufgewachsen ‐ und seitdem seine Ehefrau tot aufgefunden wurde offensichtlich auf der Flucht, was ihn rasch in den Fokus der Ermittlungen rücken lässt. Doch ist er wirklich der Täter?

Nach dem Abitur erlernte Gerd Stiefel den Beruf des Polizeibeamten und stieg vom Polizeiwachtmeister bis zum Leitenden Kriminaldirektor auf. Seine wesentlichen beruflichen Stationen waren Stuttgart, Waiblingen, Konstanz, Skopje, Sigmaringen und Tuttlingen. Er war mehr als zehn Jahre Kripochef im Landkreis Konstanz. Danach übernahm er bis zur Pensionierung 2021 die Direktionen Sigmaringen, Konstanz und Tuttlingen. Stiefel studierte in Hagen Sozialwissenschaften, Geschichte und Jura.

Karten