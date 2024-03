Ein Workshop vermittelt die genussvolle Zubereitung von regionalem Frühlingsgemüse. Das Landratsamt Sigmaringen bietet den Workshop am Dienstag, 9. April, von 16.30 bis 19.30 Uhr einen an. Noch ist die Auswahl an heimischem Gemüse begrenzt - nicht aber die Fülle an wertvollen Inhaltsstoffen und einer geschmacklichen Vielfalt, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Kurs findet statt in einer Schulküche in Gebäude D der Bertha-Benz-Schule, In der Talwiese 18, in Sigmaringen. Erneut angeboten wird der Workshop am Montag, 6. Mai, von 16.30 bis 19.30 Uhr.

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung über den Veranstaltungskalender des Landratsamts auf der Internetseite www.landkreis-sigmaringen.de/veranstaltungen erforderlich. Dort sind auch weitere Hinweise zum Workshop hinterlegt. Der Teilnehmerbeitrag in Höhe von 15 Euro wird direkt vor Ort bezahlt.