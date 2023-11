Schluss mit Klappbetten: Wohnungslosenhilfe richtet Kälteschutzzimmer ein

Immer mehr Menschen in Sigmaringen leben auf der Straße. Aktuell sind es bis zu 40 Wohnungslose, die die Sigmaringer Wohnungslosenhilfe betreut, sagt die Leiterin Angela Maier. Die Menschen benötigen Hilfe und insbesondere im Winter eine Unterkunft für den Notfall. Bislang gab es so etwas in Sigmaringen nicht. Doch das soll sich nun ändern.

„Wir merken, dass es weniger Wohnungen auf dem Markt gibt“, so Maier. Und die wenigen, die es gibt, würden eher an Studenten als an Wohnungslose vermietet. Für die Wohnungslosen wird es so zunehmend schwieriger, ein Zuhause zu finden. Das hat zur Folge, dass immer mehr die Hilfe von Angela Maier und ihrem Team in Anspruch nehmen.

Wir ersetzen keine staatlichen oder kommunalen Ausgaben. Diakon Werner Knubben

Um dieser gestiegenen Nachfrage Herr zu werden, gibt es seit Mai mit Daniel Schwarzkopf einen neuen Mitarbeiter in der Wohnungslosenhilfe. Schwarzkopf war auch derjenige, der die Idee hatte, ein Zimmer für Menschen in einer Notlage einzurichten. Im Bruder-Konrad-Haus in der Sigmaringer Badstraße wird ein altes, etwa zehn Quadratmeter großes Büro im Moment zu einem Kälteschutzzimmer umgebaut.

Dieses Büro wird aktuell zu einem Kälteschutzzimmer umgebaut. Ab Dezember soll hier ein Doppelstockbett, ein Tisch mit zwei Stühlen und zwei Spinden Platz finden. (Foto: Yannick Rehfuss )

Ab Dezember sollen hier ein Doppelstockbett, ein Tisch mit zwei Stühlen und zwei Spinde Platz finden. Das Kälteschutzzimmer wird Platz für zwei Personen bieten und ab Dezember nutzbar sein.

Viele junge Frauen werden wohnungslos

Es wird dringend benötigt. Bisher schliefen Wohnungslose und Obdachlose im Notfall auf einem Klappbett im Bruder-Konrad-Haus. Doch das ist nicht mehr nutzbar. Zwar gibt es auch ein Notfallzimmer in der Von-Ow-Straße, doch hierbei besteht das Problem, dass wenn eine Frau ins Notfallzimmer gelegt wird, kein bbdachloser Mann dazu gelegt werden kann.

Ohnehin registriert die Wohnungslosenhilfe, dass die Zahl der wohnungslosen Frauen zunimmt. Waren früher rund ein Drittel der Wohnungslosen weiblich, sei es heute etwa die Hälfte, berichtet Angela Maier. Viele davon sind sehr jung, oftmals unter 25 Jahren.

Haben das Kälteschutzzimmer auf den Weg gebracht (v.l.n.r.): Diakon Werner Knubben, Pfarrer Ekkehard Baumgartner, Daniel Schwarzkopf und Angela Maier von der Wohnungslosenhilfe (Foto: Yannick Rehfuss )

Für den Umbau rechnet die Wohnungslosenhilfe mit Kosten von etwa 2000 Euro. Hinzu kommen laufende Kosten, beispielsweise für Reinigungsarbeiten. Finanziert wird das aus dem Fidelisfonds. Seit 2008 unterstützt die katholische Kirche damit bedürftige Menschen in und um Sigmaringen.

Kälteschutzzimmer ersetzt keine echte Wohnung

Sei es, um einzuspringen, wenn Menschen der Strom abgestellt wird oder – wie in diesem Fall – bei langfristigen Projekten. Die kirchliche Hilfe sei lediglich ein zusätzliches Angebot. „Wir ersetzen keine staatlichen oder kommunalen Ausgaben“, betont Diakon Werner Knubben.

Das ist menschenwürdiger als ein Klappbett. Die Leiterin der Wohnungslosenhilfe Angela Maier

Er und Pfarrer Ekkehard Baumgartner loben das Projekt. Immer wieder sei es vorgekommen, dass Wohnungslose nachts auf der Suche nach einem Schlafplatz beim Pfarrhaus geklingelt hätten.

Es sei gut, wenn man die Klingelnden fortan an das Kälteschutzzimmer verweisen könne, sagt Baumgartner. Neben der Wohnungslosenhilfe hat auch die Polizei einen Schlüssel und kann das Zimmer bei Bedarf aufschließen.

Klar ist für alle Beteiligten: Das Kälteschutzzimmer ersetzt keine echte Unterkunft. Das Kälteschutzzimmer im Bruder-Konrad-Haus ist aber zumindest ein erster Schritt. „Das ist menschenwürdiger als ein Klappbett“, so die Leiterin der Wohnungslosenhilfe.