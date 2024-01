Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDJK) hat für die Zeit vom 18. bis 21. April 2024 zum dritten Mal zu seiner 72-Stunden-Aktion aufgerufen. Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland stellen sich dabei der Herausforderung, ein Projekt innerhalb von drei Tagen zu planen und umzusetzen.

So funktioniert die 72-Stunden-Aktion

17 Aktionsgruppen aus Sigmaringen und der Umgebung werden sich in diesem Jahr mit verschiedenen sozialen Projekten daran beteiligen. „Die Gruppen können zwischen zwei Aktionsformen wählen“, sagt Simon Bäurer, Jugend- und Bildungsreferent des römisch-katholischen Dekanats Sigmaringen-Meßkirch.

Die sogenannte Do-it-yourself-Variante ermöglicht den Gruppen, die Idee, die Planung und die Umsetzung des Projekts selbst in die Hand zu nehmen. Vorgabe ist, dass das Projekt dem Gemeinwohl dient, nicht nur der eigenen Gruppe. Bei der zweiten, der sogenannten Get-it-Variante, bekommt die Aktionsgruppe ein Projekt zugeteilt, was sie vorher nicht kennt. Zuvor prüft ein regionaler Koordinierungskreis, wo die Interessen der Gruppe liegen, und weist ihr ein entsprechendes Projekt zu.

Das ist im April geplant

Um sich zu engagieren, sei es nicht notwendig, einer katholischen Gruppe anzugehören, sagt Bäurer. So plane die Landjugend aus Kreenheinstetten zum Beispiel ein Volleyballfeld im Ort. Ziel der katholischen jungen Gemeinde in Laiz sei es, die Küche des Pfarrhauses neu zu gestalten. In Meßkirch wollen die Ministranten einen Gottesdienst mit Begegnungsfest für die Gemeinde organisieren.

„Einige Gruppen haben sich in diesem Jahr für die Get-it-Variante entschieden“, sagt Bäurer. Dazu gehören beispielsweise die Ministranten von St. Johann und die Aktionsgruppe der Malteser und Pfadfinder in Sigmaringen. „Sie werden dann am 18. April mit einer Aufgabe überrascht“, sagt Bäurer.

Erfolge der vergangenen Jahre

2019 fand die 72-Stunden-Aktion zuletzt statt. „Die Gruppen haben Tolles geschaffen“, erinnert Bäurer sich. So habe die katholische junge Gemeinde aus Sigmaringendorf beispielsweise den örtlichen Abenteuerspielplatz saniert, die Gruppe der Malteser und Pfadfinder aus Sigmaringen verschönerte den Schulgarten am Liebfrauenschule und die katholische junge Gemeinde aus Laiz errichtete eine Grillstelle.