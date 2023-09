Das Funkloch zwischen Sigmaringen und Krauchenwies soll bald Geschichte sein. Gegenüber der fürstlichen Liegenschaft an der L456 wird demnächst ein Mobilfunkmast aufgestellt. Diesen Antrag des Unternehmens Telefónica hat der Bauausschuss der Stadt Sigmaringen in seiner vorberatenden Sitzung bejaht, weil keine baurechtlichen Einwände bestehen. Damit dürfte auch der Gemeinderat grünes Licht geben.

Mast überragt Baumwipfel um zehn Meter

Geplant ist ein 40-Meter-Mast am Waldrand und soll mindestens für 4G, also die vierte Generation des Mobilfunkstandards, geeignet sein, möglicherweise sogar 5G, so Stadtbaumeister Thomas Exler in der Sitzung. Da der Mast die öffentliche Versorgung mit Mobilfunk gewährleistet und nur zehn Meter über die Baumwipfel hinausschaut, sei dem Vorhaben nichts entgegenzusetzen. Laut Informationen von Telefónica-Sprecher Alexander Geckeler soll der Mast in der ersten Jahreshälfte 2024 in Betrieb genommen werden.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern Verträge mit dem Telekommunikationsunternehmen abgeschlossen, das einen zweiten Mobilfunkmast auf der Strecke zwischen Sigmaringen und Krauchenwies errichten will. Durch das Aufstellen beider Maste soll das Funkloch an der L456 Geschichte sein.

Notrufsäule ist abgebaut

Damit sind auch wieder Notrufe auf der Strecke möglich, obwohl nicht jeder Handybesitzer das Telefónica-Netz nutzen kann. Das hängt nämlich mit dem jeweiligen Mobilfunkvertrag und dem zugehörigen Netzanbieter zusammen. Allerdings sind Notrufe grundsätzlich möglich, solange eine Netzabdeckung vorhanden ist.

In der Vergangenheit hatte es auf der Strecke immer wieder schwere Unfälle gegeben, allerdings kein Netz, um Notrufe zu tätigen. Die Notrufsäule auf Höhe der Abbiegespur Richtung Sigmaringendorf ist zwischenzeitlich ebenfalls abgebaut worden, weil sie nicht mehr funktioniert hat.