Gefährliche Körperverletzung

Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Männern im Alter zwischen 23 und 30 Jahren hat am Montagabend gegen 18 Uhr die Polizei in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Zeppelinstraße auf den Plan gerufen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zwischen den Beteiligten in den vergangenen Tagen wiederholt zu verbalen Auseinandersetzungen. Diese gipfelten laut Polizeibericht nun am Montagabend in Handgreiflichkeiten, in deren Verlauf einer der Beteiligten durch ein Cutter-Messer leicht an der Hand verletzt wurde. Der 30-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen die Beteiligten wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.