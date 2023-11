Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht

Der 9. November 1938 war einer der dunkelsten Tage deutscher Geschichte: In ganz Deutschland fanden antisemitische Ausschreitungen statt. Über 1400 Synagogen und ungezählte Wohnungen wurden verbrannt, geplündert und zerstört. Zahlreiche Juden wurden verschleppt, inhaftiert und ermordet.

Damit so etwas nie wieder passiert und um der Opfer von Judenhass und Antisemitismus zu gedenken, rufen die Kirchengemeinden gemeinsam mit dem Landkreis Sigmaringen kurzfristig zu einer Gedenkveranstaltung auf. Unter dem Motto „nie wieder ‐ ist jetzt“ schlagen wir die Brücke von der Vergangenheit zur Gegenwart. Neben Landrätin Stefanie Bürkle sprechen auch Marlis E. Glaser als jüdische Vertreterin sowie Vertreter der Kirchen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 9. November, um 18 Uhr beim Evangelischen Gemeindehaus, Karlstraße 24, in Sigmaringen statt.