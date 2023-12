Geänderte Sprechzeiten für die Hebammensprechstunde in Pfullendorf

Für die Hebammensprechstunde in Pfullendorf gelten ab Januar 2024 neue Sprechzeiten, wie das Landratsamt mitteilte. Künftig findet das Angebot immer mittwochs von 9 bis 11.30 Uhr in den Räumen der ehemaligen Geburtenstation des Pfullendorfer Krankenhauses sowie unter der Telefonnummer 0151/28055573 statt. Die Sprechzeiten an den anderen Standorten bleiben unverändert. In den Hebammensprechstunden besteht die Möglichkeit, sich bei den Expertinnen individuell über Fragen, Unsicherheiten und Probleme während der Schwangerschaft und im ersten Lebensjahr des Kindes zu informieren. In den Sprechstunden können diese Anliegen im vertraulichen, wenn gewünscht anonymen und unverbindlichen Rahmen mit einer Hebamme erörtert werden.

Die Sprechstunden können unabhängig vom Wohnort aufgesucht werden. Die Beratung durch die Hebamme ist kostenlos und kann ohne ärztliche Überweisung und vorherige Terminvereinbarung persönlich oder telefonisch wahrgenommen werden.

Die Öffnungszeiten für die verschiedenen Wochentage: Montag: Hebammensprechstunde Bad Saulgau, von 9.30 bis 11.30 Uhr, Gänsbühl 1, 0171/5519173. Dienstag: Hebammensprechstunde Sigmaringen, von 9 bis 12 Uhr, Leopoldstraße 4, 0171/5517355. Mittwoch: Hebammensprechstunde Pfullendorf, von 9 bis 11.30 Uhr, Zum Eichberg 2/1, 0151/28055573. Donnerstag: Telefonische Hebammensprechstunde Sigmaringen, von 9.30 bis 11.30 Uhr, 0174/3758348. Freitag: Hebammensprechstunde Bad Saulgau, von 9.30 bis 11.30 Uhr, Gänsbühl 1, 0171/5519173.