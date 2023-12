Geänderte Öffnungszeiten für das Eltern-Café in Pfullendorf

Wegen geänderter Öffnungszeiten des Cafés Moccafloor in Pfullendorf findet das Eltern-Café des Landkreises Sigmaringen dort künftig immer am ersten Donnerstag im Monat statt. Dies teilt das Landratsamt mit. Das Angebot richtet sich an (werdende) Mütter und Väter, die sich von 9.30 bis 11 Uhr mit anderen Eltern und Erziehungsberechtigten von Kindern bis zum zweiten Geburtstag austauschen und Kontakte knüpfen können. 2024 findet das Eltern-Café aufgrund der Feiertage erst am Donnerstag, 11. Januar, statt. Martina Stecher und Anja Höfler, Mitarbeiterinnen der Fachstelle Familie am Start, freuen sich darauf, mit den Eltern in angenehmer Atmosphäre ins Gespräch zu kommen. Fragen beantworten sie unter Telefon 07571/102-4230 und per Mail an [email protected] oder unter Telefon 07571/102-4260 und per Mail an [email protected].