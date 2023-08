Der Gastwirt Nino Agic ist tot: Der gebürtige Bosnier kam Anfang der 1980er–Jahre nach Sigmaringendorf, um im Gasthaus Hirsch eine Arbeit anzutreten. Damals ahnte er nicht, dass dieser Schritt sein Leben prägen würde: Bei der Arbeit lernte er seine spätere Frau Dana kennen, bekam mit ihr fünf Kinder und die Familie führte zusammen rund 50 Jahre lang verschiedene Wirtschaften. Im Alter von 72 Jahren ist Nino Agic am Samstag im Kreise seiner Familie gestorben.

Der Anzug und die Krawatte waren seine Markenzeichen: Nino Agic achtete auf sein Äußeres. „Er war ziemlich eitel“, sagt sein Sohn Sascha, der als Gastwirt des Theatercafés in die Fußstapfen des Vaters getreten ist. Agic senior begrüßte die Gäste, wies ihnen Plätze zu, plauderte mit ihnen, wenn es die Zeit zuließ.

Flinken Schrittes wuselte er durch seine Lokale, leerte hier einen Aschenbecher und rückte dort einen Stuhl zurecht. Obwohl seine Laufbahn als Wirt 2019 offiziell endete, als er das Gasthaus Vorstadt Acht aufgab, konnte man den Senior immer wieder in den Lokalen seines Sohnes beobachten. Im Theatercafé halfen er und seine Frau Dana mit, wenn Not am Mann war, oder der Senior beobachtete stolz, wie sein Sohn im April das Burger–Restaurant Quh eröffnete.

Über Bayern nach Sigmaringendorf

Nino Agic entstammt einer Gastwirtfamilie aus Bosnien–Herzegowina. Seinen ersten Kellnerjob in Deutschland nahm er in Bayern an, ein Freund lotste Agic 1982 nach Sigmaringendorf, wo Toni Kolasky, der Vater von Dana Agic, das Hotel Hirsch umtrieb.

Das frischverliebte Paar eröffnete 1983 im Donautal sein erstes eigenes Gasthaus. Die Rollenverteilung war immer dieselbe: Dana Agic führte die Küche, Nino Agic schmiss den Service. Als das Donautal verkauft wurde, wechselten die Agics 1999 nach Sigmaringendorf, wo sie für vier Jahre das TSV–Sportheim umtrieben. Das Erfolgsrezept: Balkanspezialitäten kombiniert mit schwäbischer Küche. Die gegrillte Rinderleber durfte nie auf der Karte fehlen. Als Dana Agic 2015 erkrankte, gab das Paar den Bären nach zwölfjähriger Ära auf.

Krankheit der Ehefrau beendet Engagement im Bären

Doch die Köchin, Mutter und Ehefrau erholte sich schnell, weshalb die Agics ein Jahr später im Lokal Vorstadt Acht ihr nächstes Abenteuer begannen. Für den Ruhestand sei er noch viel zu jung, sagte der damals 65–Jährige.

Als er in den vergangenen Jahren tatsächlich kürzer treten konnte, reiste er immer wieder nach Bosnien–Herzegowina, um dort Menschen zu besuchen. Er angelte dort gerne und grillte den frischen Fang. Wieder ging es bei Nino Agic ums Essen.

Ein stolzer Mann

„Er war Gastwirt durch und durch und die Familie bedeutete ihm alles“, sagt sein Sohn. Obwohl er ein Mann mit Stolz war, waren seine fünf Kinder, deren Lebenspartner und die acht Enkelkinder immer vor ihm an der Reihe. Am liebsten hätte es gehabt, wenn die Agic-Sippe unter anderem Dach gewohnt hätte. Drei der fünf Kinder wohnen tatsächlich ganz in der Nähe des verstorbenen Vaters.

Als Nino Agic am vergangenen Samstag friedlich einschlief, war die ganze Familie bei ihm — so wie es sich das Familienoberhaupt gewünscht hatte.

Nino Agic wird am Donnerstag, 31. August, in seinem Heimatort Sigmaringendorf zu Grabe getragen. Die Beerdigung beginnt um 14 Uhr in der Aussegnungshalle.