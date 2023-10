Ab 2026 gibt es den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler. Das heißt, es müssen wesentlich mehr Schüler bis in den Nachmittag hinein beschäftigt werden. Wie also die Zeit gestalten? Eine erste Idee hat Ellen Valerius schon. Die Leiterin des Amts für Familie und Bildung schlug am Montag den Kulturschaffenden vor, ob sie nicht ein wöchentliches Angebot einbringen wollen.

Vereine an der Belastungsgrenze

Nun muss man dafür zwei Fakten wissen. Erstens: Es gibt in Sigmaringen hauptamtliche Kultureinrichtungen wie die Stadtbibliothek und die Musikschule, es gibt aber auch etliche Kulturvereine. Zweitens: Bislang haben überwiegend die Ehrenamtlichen das kulturelle Programm der Stadt gestemmt, und das hat die Vereine immer wieder an die Belastungsgrenze gebracht.

Entsprechend fiel auch die Reaktion beim Runden Tisch Kultur aus. Fritz Kovacic, Vorsitzender der Gesellschaft für Kunst und Kultur, fragte mit hochgezogener Augenbraue, ob wirklich noch mehr auf den Schultern des Ehrenamts ausgetragen werden muss.

Gefahr der alten Muster

Praktisch wäre es ja für die Stadt, die Kosten würden sich reduzieren. Laut Valerius wäre das auch praktisch für die Vereine, die auf die Art kleine Mitglieder gewinnen. Aber am Ende ist das nichts anderes als das Verfallen in alte Muster: Die Vereine, die eigentlich Unterstützung von der Stadtverwaltung fordern, wären wieder diejenigen, die der Stadt unter die Arme greifen. Konsequent wäre also ein klares Nein vonseiten der Vereine, damit es eben nicht alles so bleibt, wie es ist.