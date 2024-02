Fürst-Carl-Stiftung fördert zwei Studierende

Für ihr besonderes Engagement sind zwei Studierende der Hochschule Albstadt-Sigmaringen mit einem Stipendium der Fürst-Carl-Stiftung ausgezeichnet worden. Das teilt die Hochschule mit.

Mustafa Efe Celik ist vor fünf Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen und studiert aktuell im fünften Semester Betriebswirtschaft. Als ausländischer Student ohne familiäre Unterstützung vor Ort will er das Stipendium dafür nutzen, sich voll und ganz auf sein Studium zu konzentrieren, wie es in der Pressemitteilung heißt. Anschließend möchte er in Deutschland arbeiten. Von der Fürst-Carl-Stiftung erhält er als Bildungsausländer ein Jahr lang eine Förderung in Höhe von 150 Euro monatlich.

Janina Hahn absolviert derzeit ein Orientierungssemester an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Sie engagiert sich ehrenamtlich als Übungsleiterin beim Reitverein Pfullendorf und beim Pferdesportverein Spitalmühle. Sie gibt Reit- und Voltigierunterricht für Kinder, organisiert Veranstaltungen, Ausflüge und Ferienlager. Außerdem plant sie, eine Trainerlizenz zu erwerben. Janina Hahn erhält einmalig 250 Euro für dieses soziale ehrenamtliche Engagement.

Bei seiner jüngsten Sitzung hat der Stiftungsvorstand laut Mitteilung weitere Förderkriterien eingeführt, die ab der folgenden Bewerbungsrunde gelten: Es gibt nun auch Stipendien für Menschen, die extra fürs Studium in den Landkreis Sigmaringen gezogen sind, für geflüchtete Studierende, die maximal fünf Jahre vor dem Abitur nach Deutschland gekommen sind sowie für sehr gute Abschlussarbeiten am Campus Sigmaringen, insbesondere in Kooperation mit Unternehmen aus dem Landkreis. Weiterhin gefördert werden studentische Forschungs- und Gründungsprojekte, Bildungsausländerinnen und -ausländer und soziales ehrenamtliches Engagement.

Die Fürst-Carl-Stiftung wird vom Landkreis Sigmaringen, von der Stadt Sigmaringen und von der Hohenzollerischen Landesbank getragen. Für die nächste Vergaberunde der Fürst-Carl-Stiftung können sich Studierende bis zum 15. April 2024 bewerben. Weitere Informationen unter www.hs-albsig.de/stipendien.