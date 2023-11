Für 308 Jahre Lions-Mitgliedschaft geehrt

Der Lions Club Sigmaringen-Hohenzollern feiert in diesem Jahr sein 50. Jubiläum. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten fand mit der Jubiläumsgala Ende Oktober im Stadtforum Bad Saulgau statt, zu der Präsident Ralf Hohn rund 140 Gäste begrüßen konnte.

Was mit der Gründung der Hilfsorganisation im Jahr 1917 in Chicago durch Versicherungskaufmann Melvin Jones begann, wurde im Jahr 1951 nach Deutschland getragen. Hier entstand der erste Lions Club Deutschlands in Düsseldorf. Gut 20 Jahre später, am 27. Oktober 1973, brachte eine Gruppe von tatkräftigen Herren den Weitblick und Mut auf, den Gedanken von Lions „Gutes zu Tun getreu dem Wahlspruch ,We Serve’“ auch in unseren Landkreis zu bringen und gründeten den Lions Club Sigmaringen-Hohenzollern. Alle der mittlerweile weltweit über 50.000 Lions Clubs verbindet das Ziel der „Besserung der Lebensverhältnisse in den eigenen Gemeinden und darüber hinaus“.

Präsident Ralf Hohn war sichtlich beeindruckt von der Anwesenheit der vielen Unterstützer und Förderer des Clubs am Festabend. Auch der Besuch der Partnerclubs aus Feldkirch in Österreich und Val de Morteau in Frankreich sowie zahlreicher weiterer Serviceclubs, welche sich in ihren Grußworten den Gratulanten anschlossen, ließen beim Präsidenten „die Glückshormone“ tanzen.

Für einen kurzweiligen Abend sorgten das Festmenü und die musikalischen Einlagen des Blechbläserensembles der Städtischen Musikschule Sigmaringen, das Streichorchester der Städtischen Musikschule Bad Saulgau, der Rock‘n Roll Club in Mengen sowie den St. Johannes-Chorknaben Bad Saulgau mit ihren farbigen Interpretationen und der gestenreiche Untermauerung ihrer Gesangsdarbietung, die im Saal für Standing Ovations sorgten.

Nach verschiedenen Grußworten widmete sich der Festredner Norbert Pfeiffer, Direktor der Augenklinik der Johannes Gutenberg-Universität zu Mainz, seinem Thema „Krisenmanagement in der Medizin“. Hier ging er auf den Umgang mit betroffenen Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern sowie der Öffentlichkeit und der Medien am Beispiel der erst kürzlich geschehenen Verkeimung von Infusionen mit Todesfolge ein.

Beeindruckend war der anschließende Auftritt der anwesenden Gründungsmitglieder des Lions Clubs Sigmaringen-Hohenzollern. Ihre auf dem Podium versammelte insgesamt 308 Jahre Lions-Mitgliedschaft wurde durch Präsident Ralf Hohn mit ehrenden Worten und mit einem besonderen Präsent gewürdigt.

Im Anschluss wurden von Vize-Präsident Willi Stöcker die Activities des Lions Clubs vorgestellt. Allein die beiden Hauptactivities, das Golf Turnier seit 20 Jahren und der Lions-Adventskalender, haben in ihrer Geschichte jeweils über 300.000 Euro an Spendengeldern eingebracht. So ist der Lions Club Sigmaringen-Hohenzollern stolz, in seinem Jahr des 50-jährigen Bestehens über 50.000 Euro an Spenden zur Förderung von Jugend und Kultur wie auch für soziale Zwecke weitergeben zu können.