Fünf ungewöhnliche Fakten über unsere Straßen 

Jeder kennt den Namen der Straße, in der er oder sie lebt. Doch woher er kommt, ist nicht immer klar. Fest steht: In den 25 Gemeinden im Kreis Sigmaringen sind von Tausenden Straßen nur 34 nach Frauen benannt. Zum Weltfrauentag stellen wir vor, welche Persönlichkeiten dahinter stecken. Fünf Erkenntnisse aus der Recherche.

1. Eine Frau taucht dreimal auf

Wer durch den Landkreis fährt, begegnet dreimal Gräfin Monika, geborene Gräfin von Fugger zu Kirchberg und Weißenhorn, und zwar in Marbach, in Hohentengen und in Scheer. Während in Marbach ein Platz nach ihr benannt ist, sind es in Scheer und Hohentengen Straßen. Das hängt mit ihrer Verbindung zu Scheer zusammen.

Gräfin Monika war verheiratet mit dem Truchsess Leopold August von Waldburg-Trauchburg. Sie hatten jedoch keine gemeinsamen Kinder. Es bestand durch Leopold ein Verwandtschaftsverhältnis zur Scheerer Linie des Hauses Waldburg. Nach dessen Tod blieb Gräfin Monika als Witwe in Scheer.

In ihrem Testament bedachte sie unter anderem das Armenhaus. Zur Verbesserung der Schuleinrichtung und für eine bessere Besoldung der Lehrer in Scheer spendete sie 3000 Gulden - das strahlt offenbar auch nach Hohentengen und Herbertingen, denn eine Verbindung dorthin ist laut den jeweiligen Gemeindeverwaltungen nicht bekannt.

2. Die meisten Frauen haben einen Bezug zur Region

Es gibt drei unterschiedliche Gründe, warum die Straßen nach den jeweiligen Frauen benannt worden sind. Unter ihnen sind berühmte Frauen, zum Beispiel Sophie Scholl oder Marie Curie. Erstere ist Namensvetterin einer Straße in Bad Saulgau und war Kämpferin gegen das NS-Regime, Zweitere, nach der eine Straße in Sigmaringen benannt ist, entdeckte die Radioaktivität.

Auch Heilige haben ihre Straßen, darunter die Heilige Mutter Anna in Ennetach oder die Heilige Verena in Engelswies. Die dritte und häufigste Gruppe, und zu der gehört gewissermaßen auch die Heilige Verena, hat einen Bezug zum Ort oder zumindest zur Region. Dafür gibt es unter den 39 benannten Straßen etliche Beispiele.

3. Manche Frauen haben vor Kurzem noch gelebt

Während viele Straßen nach historischen Persönlichkeiten benannt sind, haben manche Gemeinden auch Frauen verewigt, die erst vor wenigen Jahren gestorben sind. Eines der aktuellsten Beispiele ist sicher der Gisela-Franke-Weg in Pfullendorf. Franke starb 2013 und hat vorher die Gemeinde als Stadträtin maßgeblich geprägt.

Gisela Franke hat Pfullendorf als Gemeinderätin lange geprägt. Jetzt trägt eine Straße ihren Namen. (Foto: Volker Knab )

Aber auch Lisa Heyman, die als Jugendliche vor dem NS-Regime aus Sigmaringen in die USA geflohen ist, starb erst vor sieben Jahren. Sie bekommt eine Straße in ihrer Heimatstadt.

4. Es hat einen Grund, warum viele Straßen anders heißen

Neun von 25 Gemeinden haben keine Straße nach einer Frau benannt, bei fünf Kommunen ist es nur eine. Heißt das, mehr als die Hälfte der Dörfer und Städte haben ihre Straßen nach Männern benannt? Nein.

Vor zwölf Jahren kehrte Lisa Heyman noch einmal in ihre Heimat zurück. Das Bild zeigt sie bei ihrem Besuch in Sigmaringen. (Foto: Reiner Löbe )

„Die Straßen tragen entweder Gewann-Namen der Gewanne, auf denen sie verlaufen oder zu denen sie hinführen“, sagt der Leibertinger Bürgermeister Stephan Frickinger und fügt an, dass auch Straßen nach historischen Gruppen oder Volksgruppen benannt sind.

Persönlichkeiten finden sich laut Frickinger selten, in Leibertingen beispielsweise nur zweimal. So argumentieren auch andere Vertreter von Kommunen.

5. Manche Straßennamen sind noch zu neu

Die Suche nach der Lisa-Heyman-Straße in Sigmaringen oder dem Geschwister-Beil-Weg in Stetten am kalten Markt läuft ins Leere, denn sie existieren noch nicht. Weil die Gemeinderäte erst vor wenigen Monaten über die Benennung entschieden haben, steht die Umsetzung noch aus.