Vor wenigen Tagen, am 10. März, hat der Ramadan begonnen, der Fastenmonat der Muslime. Vor diesem Hintergrund hat der islamische Verein Donau Kulturzentrum am Freitag zu einem gemeinsamen Fastenbrechen ins evangelischen Gemeindehaus in Sigmaringen eingeladen.

Es ist laut Enes Sarac vom Vereinsvorstand die erste Veranstaltung dieser Größe zum Fastenbrechen. 70 Menschen waren dieser Einladung gefolgt. Ziel sei gewesen, die Menschen verschiedener Kulturen ins Gespräch zu bringen und integrative Arbeit zu leisten, so Sarac. Aus diesem Grund klärte der Verein über Fakten rund um den Ramadan auf. Ein Überblick zeigt fünf, die überraschen.

1. Muslime verzichten nicht nur auf Essen

Von Sonnenaufgang bis -untergang dürfen Muslime während des Ramadan nichts essen, sofern sie mitfasten. Das ist aber nicht alles: Sie dürfen in dieser Zeit auch nichts trinken.

Kaum ist die Sonne um 18.40 Uhr untergegangen, trinken die Gäste Wasser und bedienen sich am ehrenamtlich organisierten Büfett. (Foto: Mareike Keiper )

2. Es geht um mehr

Der Verzicht erstreckt sich nicht nur auf das, was Muslime zu sich nehmen, sondern auch auf das, was sie von sich geben. Zehra Allcisoglu, die den Abend eröffnete, sprach von „spiritueller Reinigung“. Das heißt, Muslime besinnen sich nicht nur auf den Koran und ihren Glauben, sondern sollten auch nicht lästern oder lügen. „Bestenfalls wird dieser Verzicht danach zur Gewohnheit“, fügte sie schmunzelnd an.

3. Der Ramadan findet zu unterschiedlichen Jahreszeiten statt

Wer denkt, der Ramadan ist immer im Frühjahr, liegt falsch. Es handelt sich um den neunten Monat des islamischen Mondkalenders, in dem der Koran nach islamischer Auffassung herabgesandt worden ist. Das heißt, der Zeitraum verschiebt sich jedes Jahr etwas nach vorne. Dieses Mal dauert der Ramadan bis 9. April. Fällt er in den Hochsommer, ist es laut Allcisoglu besonders hart, denn dann darf täglich 18 bis 19 Stunden nichts gegessen und getrunken werden. In diesem Jahr sind es 13 bis 14 Stunden.

Verschiedene Stücke stimmte eine junge Pianistin an und begleitete den Abend so musikalisch. (Foto: Mareike Keiper )

4. Nicht jeder sollte fasten

Eine Grundregel besagt, dass nur gesunde Menschen fasten dürfen. Bestimmte Menschengruppen sollten verzichten. Dabei handelt es sich um Kranke, aber auch Kinder, Senioren, Schwangere und Reisende. Wie Allcisoglu erläuterte, fasten viele aber trotzdem: „Manchen tut das gut, sagen sie.“ Auch Kinder seien motiviert und wollten gerne mitmachen - sie dürften bei Allcisoglu halbtags fasten und sich so herantasten.

5. Muslime halten Spenden für den Ramadan zurück

Hintergrund ist laut Allcisoglu, dass die Taten während des Ramadan mehr zählen als in anderen Monaten im Jahr. Deshalb spenden Muslime gerne im Ramadan.