Zwei Wochen Vesperkirche sind vergangen und die evangelische Kirchengemeinde als Veranstalter zeigt sich rundum zufrieden. In den 13 Tagen Vesperkirche wurden rund 2200 Essen serviert. Das sind ein Drittel mehr als kalkuliert. Was Organisator Matthias Ströhle mehr freut als die nackten Zahlen: „Das Essen ist das Geringste, viel wichtiger ist die erlebte Gemeinschaft. Die Besucher verbrachten Zeit zusammen. Sie fanden eine Heimat.“ Wir ziehen eine Bilanz und geben Antworten auf wichtige Fragen.

Was war das Besondere an der diesjährigen Vesperkirche?

Dass die Besucherzahlen noch einmal deutlich gesteigert wurden und dass die Akzeptanz in der Bevölkerung von Jahr zu Jahr zunimmt. Der Bedürftige sitzt neben dem Bürgermeister - Menschen begegnen sich, die sonst in verschiedenen Welten leben. Um es mit den Worten von Pfarrer Ströhle zu sagen: „Ich finde es toll, dass Blasen überwunden werden.“

Der Pfarrer freut sich über jede Schulklasse, die den Weg in die Vesperkirche findet. Dass die Einrichtung mitten in der Gesellschaft angekommen ist, zeigt die Zahl von knapp 90 Helfern, die über das Spektrum der evangelischen Kirchengemeinde hinausgeht. Um zwei Beispiele zu nennen: Die Feuerwehr stellte eine Delegation für Küche und Service und das muslimische Donau-Kulturzentrum verteilte süße und salzige Häppchen als Beweis, dass der interreligiöse Dialog in Sigmaringen kein Lippenbekenntnis ist.

Sind alle 13 Vesperkirchentage gleich erfolgreich?

Nein, es gibt Schwankungen. Mehr als 100 Essen wurden an jedem Tag serviert, am Wochenende ist es traditionell eher ruhiger. Ab Montag steigen die Besucherzahlen konstant und erreichen donnerstags den Höhepunkt.

Der stärkste Besuchertag war der zweite Donnerstag, an dem die Mitarbeiter der Sozial- und Verfahrensberatung der Landeserstaufnahmestelle unterstützt von der Feuerwehr kochten. 240 Besucher wurden an diesem Tag gezählt - bei so vielen Gästen werden alle Räume des Gemeindehauses geöffnet. Wenn es eng wird, springen Mitarbeiter, die zum Essen kommen, ein, und helfen spontan mit.

Was passiert, wenn das Essen ausgeht?

Das passiert eigentlich nie. Wenn möglich wird Essen aufgewärmt, das am Vortag übriggeblieben ist. Der schwäbische Eintopf, der am Freitag vor einer Woche übrig war, wurde am Samstag als Suppe serviert. Und wenn alle Vorräte aufgebraucht waren, greift der Plan M wie am vergangenen Freitag. Pfarrerin Dorothee Sauer ruft nach ihrem Mann und den Maultaschen. „Draußen im Gefrierschrank und bei uns in der Wohnung sind welche“, ruft er zurück. Wenn es eng wird, gibt es Maultaschen in der Brühe. Auch am Freitag sind alle Gäste satt geworden.

Wie wurde das Begleitprogramm angenommen?

An zwei Terminen schnitten Friseure kostenfrei die Haare. Der Termine sind heiß begehrt. Bis zu 30 Menschen kamen jeweils dran. Ein niederschwelliges Angebot machen die Sigmaringer Beratungsstellen den Besuchern, indem sie für Fragen bereitstehen oder am Rande der Vesperkirche eine Beratung anbahnen. Dazu gab es zwei gut besuchte Konzerte, einen Vesperabend mit 60 Gästen und einen Gesprächsabend über Obdachlosigkeit.

Wie geht es weiter mit der Vesperkirche?

Sie ist zu einer Institution in Sigmaringen geworden. „Ein Selbstläufer, der die Gemeinschaft der Stadtgesellschaft abbildet“, so der Pfarrer. Zusammen mit der Johannes-Ziegler-Stiftung wird es im kommenden Jahr die vierte Auflage geben.

Der Termin ist gesetzt: Los geht es am Sonntag nach Aschermittwoch. Für 2025 ist wieder eine 13-tägige Vesperkirche geplant. Helfer kündigen bereits jetzt an, dass sie sich einbringen möchten und Stammgäste sehnen den neuen Termin herbei.