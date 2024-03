Führung im Kunstmuseum Henselmann am 10. März

Das Kunstmuseum Henselmann in Sigmaringen-Laiz, Ablacherstraße 2, öffnet am Sonntag, 10. März, von 14 bis 17 Uhr. Mechthilde Schnitzer bietet um 14.30 Uhr eine Führung durch das ehemalige Siechen- und Leprosenhaus an.

Eine Sammlung von Werken des Künstlerehepaars Josef und Marianne Henselmann befinden sich laut Vorschau im renovierten Hause. Vom schwäbischen Bauernsohn führte Henselmanns Weg nach München. Dort nahm er nach Kunststudium als Kunstprofessor die Berufung zum Präsidenten der Kunstakademie an. Sein Kunstschaffen über Jahrzehnte prägt zahlreiche sakrale und öffentliche Gebäude sowie Plätze im süddeutschen Raum. 1973 schenkte er zu seinem 75. Geburtstag seiner Heimatgemeinde Laiz den Gockelbrunnen für die Grund- und Hauptschule unter dem Leitthema „Nutze den Tag“.