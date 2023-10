Unschöne Szenen in Sigmaringen, die an Bilder aus der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ‐ ungelöst“ erinnern: Im Bistro der dazugehörigen Spielothek T1 hat eine offenbar wegen ihres fehlenden Spielglücks frustrierte Frau eine Mitarbeiterin geschlagen. Videoaufzeichnungen zeigen, wie aggressiv die Unbekannte dabei vor ging.

Die Spielothek befindet sich im Gewerbegebiet Schönenberg an der Friedrich-List-Straße. Die unbekannte Frau hatte in Begleitung eines Mannes lange an einem Gerät gespielt, offenbar ohne dabei erfolgreich zu sein.

Meine Mitarbeiterin hat beiden aber lediglich zwei Bier ausgeschenkt. Stefan Bauer

Zudem soll sie laut Stefan Bauer, Geschäftsführer des T1, bereits einen deutlich alkoholisierten Eindruck gemacht haben: „Meine Mitarbeiterin hat beiden aber lediglich zwei Bier ausgeschenkt“, sagt Bauer, der sich den Zustand der Frau also kaum erklären kann.

In der Spielothek gilt grundsätzlich Alkoholverbot

Lediglich im Bereich des Bistros der Spielothek ist es erlaubt, Bier zu trinken. Hier gibt es zwei Geräte. Im abgetrennten Bereich der Spielothek gilt grundsätzlich Alkoholverbot.

Gegen 0 Uhr in der Nacht auf vergangenen Freitag bat die Mitarbeiterin die Frau schließlich, das Bistro zu verlassen. Die beiden waren bereits die letzten Gäste, um Mitternacht schließt die Spielothek. Auf dem Weg nach draußen eskalierte die Situation schließlich ‐ eingefangen von einer Videokamera.

Nach der Auseinandersetzung flüchtet die Täterin

Trotz Beruhigungsversuchen des Partners beleidigte die Frau die Mitarbeiterin und ging sie körperlich an. Die Angegriffene setzte sich dem Angriff resolut zur Wehr und wurde laut Polizeibericht nur oberflächlich leicht verletzt.

„Sie hat sich für einen Tag krankgemeldet und wird diese Woche wieder arbeiten“, sagt Stefan Bauer. Die Mitarbeiterin ist Anfang 20 Jahre alt. Nach der Auseinandersetzung flüchteten die Frau und ihr Partner.

Insgesamt betreibt der Chef drei Spielotheken

„Meine Mitarbeiterin hat mich dann noch in der Nacht angerufen“, sagt Bauer. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Täterin aufgenommen, wartet allerdings noch auf Bilder und Videomaterial, das Bauer nach finaler Sichtung schicken wird.

Stefan Bauer betreibt neben der Spielothek in Sigmaringen noch zwei weitere, nämlich in Laupheim und Bad Buchau (Kreis Biberach). Alleine in Sigmaringen hat er zehn Mitarbeiter beschäftigt, das T1 ist 18 Stunden am Tag geöffnet.

Einen solchen Übergriff habe es noch nie gegeben. „Spielotheken haben häufig einen Ruf, der ihnen überhaupt nicht gerecht wird“, sagt er. Die Gäste seien nicht aggressiv, im Gegenteil, sie wollten für gewöhnlich nur „in Ruhe spielen“.

Dennoch werde zur Sicherheit der Mitarbeiter einiges unternommen: „Es gibt überall Videokameras. Und auch ein Sicherheitsdienst kann schnell alarmiert werden“, sagt er.