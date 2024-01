Freut Euch, Ihr Narren

Wo „Semerenger Fasnet“ draufsteht, ist der Brunnenberg drin - einigen wir uns auf diese Formel, würde ich vorschlagen. Die Fasnet steuert auf ihre Höhepunkte zu und wir mussten uns diese Woche auf einen Nebenkriegsschauplatz mit Narren begeben. Den Anstoß gab unser Vorbericht auf die beiden großen Bälle in unserer Stadt. Darin: Eine missverständliche Formulierung, nach der die Brunnenbergfasnet am 2. Februar fortgeführt wird. Zugegebenermaßen stimmt das nicht ganz, denn bei der Veranstaltung im Schwarzen Ritter stehen zwar Akteure der Brunnenbergfasnet auf der Bühne, aber eben auch andere Mitwirkende von anderen Zünften oder freie Narren.

Ludwig Dennig vom Chor meldete sich mit einer Mitteilung bei der Redaktion und bat um Klarstellung. Der Brunnenbergchor will sich nicht vereinnahmen lassen - wir haben verstanden - und er will, dass seine unverwechselbare Fasnet, die es in dieser Form nicht mehr geben wird, in (guter) Erinnerung bleibt. Andererseits hat es der Organisator Phil Sutter geschafft, Akteure des Brunnenbergchors für eine Fortsetzung der Tradition in anderer Form zu gewinnen. Darüber freuen sich viele Fans der Sigmaringer Fasnet und wir hoffen, dass die Fraktion des Brunnenbergchors, die sich mit dieser Neuerung schwertut, künftig frohgestimmt nach vorne blickt.