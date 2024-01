Das Jahresmotto des Bundesfreiwilligendienstes setzten am Internationalen Holocaust- Gedenktag Kim, Jonas und Tom in die Tat um. Vor dem Sigmaringer Finanzamt erinnerten die „Bufdis“ an das Schicksal jüdischer Mitbürger der Stadt während der NS-Zeit.

Stolpersteine geben Auskunft über Verfolgte

2012 wurden dort, dem einstigen Standort des Wohn- und Geschäftshauses der Familie Frank, von Gunter Demnig sechs kleine Messingplatten verlegt. Diese so genannten Stolpersteine markieren den letzten frei gewählten Wohnort eines NS-Opfers und geben Auskunft über Namen und Schicksale.

Platten sollen wieder sichtbar gemacht werden

Die in Jahre gekommenen Platten mit einem speziellen Reinigungsmittel zu reinigen, ihnen frischen Glanz zu geben und die Namen der Opfer, von Siegfried und Emma Frank, ihren Kindern Kurt und Lisa sowie deren Tante Anna und Sohn Werner, wieder sichtbar zu machen war das erklärte Ziel der Putzaktion.

Drei Bundesfreiwilligendienstler putzen die Stolpersteine vor dem Sigmaringer Finanzamt. (Foto: Elisabeth Weiger )

Zuvor gaben die jungen Menschen einen kurzen Abriss über die in Sigmaringen ansässigen Juden während des Dritten Reiches. So lebten 1933 neun jüdische Mitbürger in der Stadt, nachweislich zwei von ihnen wurden in der Tötungsanstalt Grafeneck und im KZ Buchenwald ermordet. 1938 konnte Siegfried Frank, der erste Jude, der gebräutelt wurde, mit seiner Familie in die USA emigrieren.

Weiße Rosen als Zeichen gegen das Vergessen

Angeleitet und betreut wurden Kim, Jonas und Tom von Catrin Igl und Rafael Mangold, den Sachbearbeitern des BFD des THW Regionalstelle Biberach.

Dem Allgemeinwohl und der Erinnerungskultur verpflichtet, reinigen Angehörige des Bundesfreiwilligendienstes seit drei Jahren Stolpersteine in deren Zuständigkeitsbereich. Nach Riedlingen am Vormittag des Holocaust-Gedenktages, war in diesem Jahr Sigmaringen an der Reihe.

Zum Abschluss der Gedenkveranstaltung legten die drei jungen Dienstleistenden sechs weiße Rosen als Zeichen gegen das Vergessen neben die wieder lesbaren Stolpersteine.