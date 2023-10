Freie Wähler treffen sich zur öffentlichen Fraktionssitzung

Die Freien Wähler kommen am Montag, 23. Oktober, zu einer öffentlichen Fraktionssitzung zusammen. Hierzu ist auch die Bürgerschaft eingeladen. Beginn ist um 18 Uhr mit einer Betriebsführung bei der Firma Eisele in der Hauptstraße 4 in Laiz. Dabei gibt es interessante Einblicke in die Herstellung von Pumpen und Rührwerken und dem Verwaltungsneubau der ortsansässigen Firma.

Treffpunkt ist an der Hauptpforte. Die eigentliche Fraktionssitzung findet dann um 19.30 Uhr im Gasthaus Hasen in Laiz statt. Zu Beginn wird die Fraktionsvorsitzende Melanie Hirlinger begrüßen und dann gemeinsam mit dem Ortsvorsteher Wolfgang Querner über aktuelle Themen des Orts- und Stadtgeschehens berichten. Im Anschluss daran werden die anwesenden Gemeinde- und Ortschaftsräte, sowie die Mitglieder der Freien Wähler Vereinigung die öffentlichen Themen der vergangenen Ausschusssitzungen und der kommenden Gemeinderatssitzung besprechen. Hierzu sind die Bürgerinnen und Bürger von Laiz und natürlich Sigmaringen ebenso eingeladen.