Freie Wähler haben ihre Kandidaten nominiert

Die Freie Wähler Vereinigung Sigmaringen hat am vergangenen Wochenende ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 9. Juni nominiert (Foto: Robert Lehn). Laut Mitteilung der Freien Wähler ist es eine gut gefüllte Liste mit einer Mischung aus jungen und etablierten Kandidaten, die aus verschiedenen Berufs- und Interessensgruppen kommen und allesamt hoch motiviert in die kommenden Wochen und Monate des Wahlkampfs gehen. „Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit vielen tollen Erfahrungen“ so die Fraktionsvorsitzende Melanie Hirlinger.