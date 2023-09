Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen, und damit auch die Freibadsaison. Während die Bilanz der betreibenden Stadtwerke mit mehr als 80.000 Besuchern und etwa 2500 verkauften Saisonkarten überaus positiv ausfällt, ist die Rückmeldung mancher Bürger in Sigmaringen eher negativ. Sie beklagen, dass sich etliche Flüchtlinge im Freibad daneben benehmen.

Personal muss in Einzelfällen eingreifen

Vertriebsleiter Manfred Henselmann bestätigt, dass das Personal in diesem Jahr, vor allem in den vergangenen vier Wochen, eine Zunahme an Flüchtlingen im Freibad beobachtet. „Das ist ja auch nicht verwerflich“, sagt er. Doch Henselmann bestätigt Einzelfälle, in denen die Mitarbeiter eingreifen mussten, beispielsweise wenn Unterwäsche zum Baden getragen wurde, wenn Menschen ins Becken gesprungen sind und andere dadurch gefährdet haben oder bei Alkoholexzessen auf der Liegewiese. Solches Verhalten habe auch schon zu Hausverboten geführt, so Henselmann.

Wir wollen ja auch kein Verbotsbad werden, sondern sind ein Familienbad. Vertriebsleiter Manfred Henselmann

Vor der Saison sei das Personal von der Polizei für solche Fälle geschult worden. Darüber hinaus zeigten Streifenfahrzeuge während der Saison regelmäßig Präsenz am Freibad. Eine weitere Konsequenz: Inzwischen gibt es laut Bäderbetriebsleiter Jürgen Perschke Badekleidung im Freibad zu kaufen.

Ähnliche Verstöße bei deutschen Jugendlichen

Was sich nicht bestätigt, sind die Gerüchte über Belästigungen von Badgästen. Henselmann spricht von einer Mail, in der sehr unkonkret beklagt wurde, dass ein Flüchtling Gäste gefilmt habe. „Wenn wir das sehen oder sofort gemeldet bekommen, sprechen wir das direkt an“, sagt Perschke. Vorfälle dieser Art Tage später nachzuverfolgen, sei hingegen schwierig. „Uns ist wichtig, dass sich die Menschen an die Haus– und Badeordnung halten, deshalb haben wir einen Flyer in sechs Sprachen“, ergänzt Henselmann.

Dieselben Regeln gelten nämlich für alle Besucher und wie Henselmann berichtet, gebe es immer wieder ähnliche Verstöße bei deutschen Jugendlichen. Er ist überzeugt: Solange die Regeln eingehalten werden, sei der Spaß für alle Besucher möglich: „Wir wollen ja auch kein Verbotsbad werden, sondern sind ein Familienbad.“

Mehr Rettungseinsätze

Abgesehen von wenigen Ärgernissen habe der Besuch von Flüchtlingen weitere Auswirkungen auf das Personal: Es komme immer wieder vor, dass Flüchtlinge ihre Schwimmfähigkeiten unterschätzen und zu ertrinken drohen. Daher brauche es mehr Bademeister, die die Becken im Blick haben.

Da geht es um den Kosten–Nutzen–Faktor. Manfred Henselmann

Die gute Nachricht ist, dass es auch genug Personal gegeben hat. Überwiegend durch Kontakte seien ausreichend Mitarbeiter gefunden worden. Die bestehen aus Stammpersonal und neuerdingseinem Auszubildendem, Saisonkräften auf Minijobbasis und Mitgliedern des DLRG. Und es gibt weitere gute Erkenntnisse: Der neu gestartete Aquagymnastikkurs sei gut angenommen worden und soll auch nächstes Jahr wieder stattfinden, eventuell häufiger als bisher zweimal wöchentlich, so Perschke.

Öffnungszeiten könnten sich ändern

Das teils kühle Wetter wiederum habe nicht nur den Aquagymnastikkurs regelmäßig eingeschrumpft, sondern auch die Zahl der Besucher. Das hat Auswirkungen auf den gesamten Betrieb gehabt. Deshalb sei offen, ob die konstanten täglichen Öffnungszeiten während der gesamten Saison gehalten werden. „Da geht es um den Kosten–Nutzen–Faktor“, sagt Henselmann.

Freibad Sigmaringen Vier weitere Informationen zur Saison Der Doni-Day , benannt nach dem neuen Maskottchen des Donaubads, fand in diesem Jahr erstmals statt – und nur einmal. Das hängt mit dem Wetter zusammen, denn bei der zweiten Auflage Ende August war es zu schlecht, der Tag musste abgesagt werden. Nächstes Jahr ist eine Neuauflage geplant.

, benannt nach dem neuen Maskottchen des Donaubads, fand in diesem Jahr erstmals statt – und nur einmal. Das hängt mit dem Wetter zusammen, denn bei der zweiten Auflage Ende August war es zu schlecht, der Tag musste abgesagt werden. Nächstes Jahr ist eine Neuauflage geplant. Auch der neue Kassenautomat , der ab diesem Jahr die Handkasse im Regelfall ersetzt hat, funktioniere gut, so Manfred Henselmann. Nur an besonders gefragten Tagen sei die Handkasse zusätzlich geöffnet worden.

, der ab diesem Jahr die Handkasse im Regelfall ersetzt hat, funktioniere gut, so Manfred Henselmann. Nur an besonders gefragten Tagen sei die Handkasse zusätzlich geöffnet worden. Das Freibad verzeichnet laut Henselmann eine Kostensteigerung bei Personal und Strom, wie es in vielen anderen Bereichen derzeit auch der Fall ist. Die Preissteigerung schlug sich im Saisonticket nieder, das mehr als 70 Euro gekostet hat, vergangenes Jahr aber noch günstiger war.

bei Personal und Strom, wie es in vielen anderen Bereichen derzeit auch der Fall ist. Die Preissteigerung schlug sich im Saisonticket nieder, das mehr als 70 Euro gekostet hat, vergangenes Jahr aber noch günstiger war. Das Frühschwimmen endete in diesem Jahr bereits Ende August. Wie Bädermeister Jürgen Perschke erklärt, hänge das mit der Witterung zusammen, denn das Frühschwimmen hätte im September im Dunkeln gestartet. Außerdem sollte das Personal entlastet werden, da es abends im Dunkeln das Gelände reinigen muss.

Eine Option: Bei schlechtem Wetter könnte das Bad kurzfristig schließen. Damit die Besucher nicht vor verschlossenen Toren stehen, könnte eine App mit Pushnachricht dienen. Diese Überlegungen müssten aber erst nach Schließung des Bades besprochen und geprüft werden.

Genauso der Strömungskanal: Der hat laut Stadtwerkesprecher Pascal Lang einen Riss im unteren Ring, der sich im Wasser befindet. Deshalb ist er seit einigen Wochen gesperrt. Nachdem das Wasser in Kürze abgelassen ist, kann er repariert werden, um startklar zu sein für die nächste Saison.

Die Freibadsaison in Sigmaringen endet am 17. September um 20 Uhr.