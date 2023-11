Frau und wird Auto erfasst und verletzt

Von einem Auto erfasst wurde eine 25 Jahre alte Fußgängerin am Mittwochvormittag in der Adlerstraße. Dies teilt die Polizei mit.

An einem Fußgängerüberweg hatte sich der Fahrer eines Renault eigenen Angaben zufolge auf eine weitere Fußgängerin auf der Verkehrsinsel konzentriert und dabei die 25-Jährige übersehen, die von rechts auf die Fahrbahn trat. Die junge Frau wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, ein Rettungsdienst brachte sie vorsorglich zu weiteren ärztlichen Abklärungen in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand geringer Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.