Eine 63 Jahre alte Frau ist in der Sigmaringer Marie-Curie-Straße gegen eine Straßenlaterne gefahren. Eigenen Angaben zufolge rutsche die Frau auf dem dortigen Parkplatz von der Bremse, fuhr über einen Bordstein und kollidierte mit der Laterne - die unglücklicherweise auf einen geparkten VW fiel.

Sowohl am Opel der Unfallverursacherin als auch am VW entstand Sachschaden, der auf insgesamt rund 13.000 Euro beziffert wird. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.Der Sachschaden an der Straßenlaterne kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.