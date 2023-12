„Franzosen schmeißen Möbel raus“: 88-Jährige wuchs im Kronprinzen auf

Der Gasthof „Zum Kronprinzen“ in der Josefinenstraße 1 war für die Sigmaringer in der Zeit der Weltkriege untrennbar mit dem Namen Anna Engel verbunden. Auch das Gasthaus „Engel“ in der Innenstadt führte sie über Jahre hinweg. Ein Blick auf eine Frau, die im Leben ungewöhnlich viele Hürden zu bewältigen hatte - und auf ein Sigmaringer Mädchen, das im „Kronprinzen“ aufwuchs und noch heute in der Stadt lebt.

Anna Engel wurde im Jahr 1868 als Tochter des Hofschuhmachermeisters Matthias Ott geboren, der einen gut gehenden Laden mit Schuhwaren hatte. Nach ihrem Schulabschluss half sie im elterlichen Betrieb mit, bis sie sich im Jahr 1895 mit dem Bierbrauer Julius Engel verheiratete, mit dem sie anschließend den „Engel“ führte.

Arbeiter trinken gerne und viel im „Kronprinzen“

Durch den Wiederaufbau des Schlosses nach dem Brand von 1893 waren in diesen Jahren viele auswärtige Arbeiter in der Stadt, weshalb der Bierverbrauch groß gewesen sei, wie Anna Engel in ihren Erinnerungen aus dem Jahr 1947 ausführt, die der Heimatkundler Franz Keller verfasst hat und die im Sigmaringer Staatsarchiv liegen. An guten Tagen seien 400 Liter Bier verkauft worden, übrigens bezogen von der Brauerei Buck aus Hitzkofen.

Doch bereits nach wenigen Jahren stellte ein Schicksalsschlag das Leben von Anna Engel auf den Kopf. Ihr Mann Julius starb bereits 1902 - „und so lagen der Geschäftsbetrieb und die Erziehung der drei zwei, vier und sechs Jahre alten Kinder ganz in meinen Händen“. Dennoch sei sie bemüht gewesen, „die schweren Aufgaben zu lösen“.

Bäckerei in Köln wird von Bomben zerstört

Ihre drei Kinder entwickelten sich prächtig: „Alle meine Kinder hätten ihr gutes Fortkommen gehabt, wenn nicht der Hitlerkrieg ihre Existenz durch Bomben jäh zerstört hätte“, sagte sie. Alle überlebten zwar, doch die Bäckerei, die Tochter und Sohn gemeinsam in Köln führten, wurde bei einem Fliegerangriff zerstört.

1923 verpachtet Engel die Wirtschaft

Im Jahr 1910 erstand Anna Engel den Kronprinzen, dessen „Ruf als gutes bürgerliches Wirtshaus in Stadt und Land bekannt war“. Die Lage sei optimal gewesen, da hier der Fuhrwerksverkehr in Richtung Krauchenwies verlief.

Was hat sich hier in 90 Jahren denn eigentlich verändert? Der „Kronprinzen“ steht jedenfalls nicht mehr. (Foto: Patrick Laabs )

Auch im Ersten Weltkrieg riss der Publikumsverkehr durch die nahegelegenen Reserve-Lazarette Prinzenbau und Josefinenstift kaum ab. Im Jahr 1923 trat sie, 55-jährig, von der Geschäftsführung zurück und verpachtete die Wirtschaftslokale an die Brauerei Zollerhof, die den „Kronprinzen“ wiederum an verschiedene Unterpächter abgab.

Die letzten Pächter des „Kronprinzen“ waren Ernst und Anna Käppeler, die ihn 1932 übernahmen. Die Käppelers hatten drei Kinder. Tochter Elisabeth Haller ist heute 88 Jahre alt und lebt in der Sigmaringer Brunnenbergstraße. Sie hat die ersten zehn Jahre ihres Lebens im „Kronprinzen“ verbracht.

Der Vater blieb im Krieg

„An Anna Engel habe ich kaum noch Erinnerungen“, sagt sie, aber sie wisse, dass Engel damals noch ein Zimmer im „Kronprinzen“ bewohnt habe. Elisabeth Haller wurde 1935 geboren und die unbeschwerte Kindheit fand sehr bald ein unrühmliches Ende.

Als sie vier Jahre alt war, begann der Zweite Weltkrieg - und Vater Ernst wurde sofort eingezogen. „Ich erinnere mich, dass er zweimal zu Besuch kam während all der Jahre, immer nur ganz kurz über Nacht.“ Die Mutter habe die Kinder dann geweckt, „und wir durften kurz zum Vater“. Aus dem Krieg kam Ernst nicht zurück; am 10. März 1945 starb er in Russland.

An die Zeit im „Kronprinzen“ hat Elisabeth Haller noch Erinnerungen. Ihre Mutter habe einen Schemel gehabt, mit dem sie dann groß genug war, um das Geschirr zu spülen. Als sie zehn Jahre alt war, kamen die Franzosen zur „Befreiung“ des deutschen Volkes.

Für Elisabeth Haller war das aber keine Befreiung: „Uns wurde nicht nur der Kronprinzen zugemacht, sondern die Franzosen schmissen auch noch alle Möbel zum Fenster hinaus“, sagt sie. Sie habe sehr gerne dort gelebt, damals habe es auf dem Leopoldplatz noch schöne, große Kastanienbäume gegeben.

Elisabeth Haller pflegt und wird gepflegt

Die Familie zog daraufhin zwangsweise aus dem „Kronprinzen“ aus, es ging zur Großmutter in die Brunnenbergstraße: „Dieses Haus habe ich später zusammen mit meinem Mann renoviert und dort lebe ich noch heute“, sagt Elisabeth Haller. Sie hat ihre Mutter Anna gepflegt, so wie sie heute selbst von ihren drei Kindern gepflegt wird, die auch alle in der Region geblieben sind: „Meine Kinder sind alle wohl geraten“, freut sie sich.

Der „Kronprinzen“ wurde als Wirtschaft nie wieder eröffnet; wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude abgerissen.